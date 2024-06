Serie B finalmente al completo. La Carrarese mancava da 76 anni

Ecco le venti squadre che prenderanno parte alla B stagione 2024-25: Bari, Brescia, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Salernitana. Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Sudtirol.

La stagione partirà il 17 agosto con l’anticipo in serale previsto per il giorno precedente. Un calendario che prevede quattro turni infrasettimanali, due serali e due diurni. Confermate ancora una volta dalla Lega le giornate previste per il 26 dicembre 2024 e il primo maggio 2025.

Tre formazioni potrebbero almeno iniziare il campionato non nel proprio impianto per lavori in corso di adeguamento: Carrarese, Juve Stabia e Mantova (gli stadi di Pisa, Piacenza e Cesena le eventuali alternative). Una non bella tendenza nota anche la scorsa stagione. La Carrarese, promossa dopo i playoff di C, mancava dalla B da 76 anni, in quel campionato si classificò poi sedicesima e retrocesse. La precedente per gli apuani non fu una vera e propria promozione come quella attuale ma un’ammissione a tavolino.

Il Sassuolo è tornato in B dopo undici stagioni di fila nella massima serie. Il campionato cadetto sarà alla 93ª edizione. Nell’ultimo torneo sono state segnate 958 reti per una media di 2,52 gol a partita. Solita formula, due promozioni dirette in A e una terza dopo i playoff (dal terzo all’ottavo posto), tre retrocessioni dirette in C e una dopo i playout. Sulla carta, anche se il mercato inizierà il primo luglio (fino al 31 agosto), il salto in A verrà cercato soprattutto dalle tre retrocesse Sassuolo, Frosinone e Salernitana, dalla Cremonese sconfitta nella finale playoff dal Venezia, dalla Sampdoria, dal Palermo e dal Brescia eliminate negli spareggi promozione.