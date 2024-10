Storie di ex. Bianco, che serata!. Gol e vittoria in Serie A

Una partita che non dimenticheranno mai. Alessandro Bianco e Alessandro Nesta lunedì sera con il Monza hanno ottenuto la prima vittoria in campionato superando 3 a 0 il Verona di un altro ex, Paolo Zanetti. Una gioia che nel caso del centrocampista è stata addirittura doppia, visto che ha messo a segno il suo primo gol in Serie A intercettando un retropassaggio di Faraoni a Montipò che è valso il tris, di fatto, il definitivo kappao. Tanti amici, tra cui Girma e Vido, gli hanno fatto i complimenti sui social dove Bianco ha pubblicato le foto della gara commentando: ’Primo gol in A e prima vittoria, bello ‘sto lunedì’.