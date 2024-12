Storie di ex. Lanini, che doppietta!. Venturi para un rigore. Silenzi fa tris di gol

C’è la firma di Lanini (foto) nella vittoria del Benevento a Trapani (1-2), che regala agli stregoni il titolo di campioni d’inverno del girone C di Serie C. Eric rileva al 70’ Manconi, guadagna e trasforma un penalty e dopo un’azione personale esplode un destro all’incrocio per la doppietta (7° gol). Nel Catania che demolisce il Taranto di Contessa (1-5) la 2ª rete di Montalto (un assist per il subentrante Lunetta), si sblocca Rosafio nel 5-1 del Potenza sul Latina con un doppio sigillo: punizione da applausi e sinistro rasoterra da dentro l’area. Nel girone B, Cianci ancora a segno (9° gol) nella Ternana che supera 1-3 la Pianese e raggiunge in vetta il Pescara. Per Guiebre 3ª rete nella Torres che espugna 1-2 Carpi; nell’Ascoli che supera il Sestri Levante, il 2° centro di Varone, Tremolada firma l’assist del definitivo 4-1. Jack Venturi para un rigore a Camarda ma il Gubbio esce comunque battuto 1-0 dal Milan Futuro ed esonera Taurino. Nel girone A, sorprendono le sconfitte di Feralpi (Luciani nell’undici, Pellegrini gioca la ripresa) di Diana (1-0 Pro Vercelli) e Vicenza (Zamparo e Capone a gara in corso, Fauto Rossi e Laezza in panchina), che cede 2-0 alla Triestina di Vallocchia, al 2° hurrà in 18 gare. Ok Luciano Foschi: 0-1 del Renate in casa Pergolettese (5° risultato utile di fila), amaro il secondo spezzone di Scappini, nuovo acquisto del Caldiero, che perde 5-1 a Lecco. In D, tripletta di Christian Silenzi (Brusaporto, 8 gol, mai così prolifico in carriera), 2ª rete per Broso (Fossombrone), Cozzari si sblocca nel Prato.

Matteo Genovesi