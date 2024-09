Ufficiale: in tre fuori rosa. Viali: "Decisione del club"

La Reggiana ha consegnato la lista giocatori per la Serie B e tre esclusioni sono ora ufficiali: out Oliver Urso, Elvis Kabashi e Stefano Pettinari. I tre sono anche fuori rosa, e quindi esclusi dal progetto. A livello regolamentare sarebbe possibile il reintegro da qui a gennaio: una sola volta è possibile, infatti, sostituire due giocatori nella lista (fanno eccezione i portieri che hanno un regolamento a parte, un po’ più elastico). Quindi, giusto a titolo informativo, due tra Urso, Kabashi e Pettinari potrebbero sostituire nelle prossime settimane altrettanti colleghi nella lista di Viali (magari qualche lungodegente).

Ipotesi che, a dire il vero, non è nei pensieri della società che sui tre giocatori ha le idee chiare: fuori dal progetto sono e fuori resteranno. Decisione scatenata dal fatto che, soprattutto Pettinari e Kabashi, non hanno preso in considerazione le offerte arrivate da altre squadre.

Viali, che in sala stampa a Pisa aveva sottolineato (non in tono polemico) "che sono scelte della società", dovrà quindi adeguarsi.

I tre profili sono molto diversi tra loro: Urso, laterale o centrocampista mancino del 1999, lo scorso 11 luglio era stato annunciato. Prelevato dal Novara, ha firmato un contratto di tre anni, ma poi è rimasto fuori dalle scelte di mister Viali e della società. Per Kabashi, uno dei veterani della squadra, il discorso riguarda soprattutto il rinnovo di contratto: è un classe 1994 in scadenza a giugno 2025, ma nelle idee della società, come da politica, non ci sono in programma rinnovi pluriennali per i trentenni o più (vedi anche la situazione di capitan Rozzio, che allunga di anno in anno), mentre il centrocampista mancino voleva due stagioni. Poi c’è Pettinari, attaccante 32enne che ha rifiutato molte destinazioni e rimarrà ai margini (anche per lui contratto in scadenza nel 2025).

La rosa effettiva in dote a William Viali, quindi, è definibile nei seguenti elementi (citando i protagonisti, al di là dei possibili giovani che potranno essere coinvolti). Tre portieri, che sono Bardi, Motta e Sposito. In difesa ecco Fontanarosa, Lucchesi, Meroni, Rozzio, Nahounou, Cavallini, Sampirisi, Fiamozzi e Libutti. A centrocampo abbiamo Stulac, Reinhart, Cigarini, Sersanti, Ignacchiti, Portanova, Girma e Vergara. Davanti le scelte toccheranno Maggio, Marras, Okwonkwo, Gondo e Vido.

Tornando al discorso liste: a gennaio, durante il mercato di riparazione, potranno nuovamente essere modificate liberamente, mentre il 4 febbraio sarà il momento di consegnare quelle definitive.

C’è tempo, però, per questo: ora c’è la sosta nazionali dove Viali lavorerà con la squadra per migliorare i princìpi di gioco e inserire al meglio gli ultimi arrivati, e nel mirino c’è l’incontro interno col Sudtirol del 15 settembre.