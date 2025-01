Verso bolzano. Bruciati 600 biglietti in poche ore

I biglietti per la trasferta di Bolzano vanno a ruba. Ieri su Vivaticket sono state attivate le prevendite per la partita che domenica, alle 15, vedrà la Reggiana al ‘Druso’ contro il Sudtirol. Inizialmente erano 632 i posti riservati ai granata, ma vista la grande richiesta - con 600 tagliandi bruciati in poche ore – i club si sono accordati per avere anche una parte del settore attiguo che aggiunge altri 400 biglietti per i supporters granata. Vista la tendenza delle prime ore è verosimile che già tra oggi e domani si possa arrivare ‘a regime’, raggiungendo le mille unità complessive.