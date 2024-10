Viali applaude i suoi: "È la mentalità giusta"

"Dopo quattro gare così così ho sentito troppe critiche: diamo grandi meriti al mister, per le scelte iniziali, per i cambi, per aver fatto esordire due ragazzi di proprietà (Urso e Nahounou, ndr)".

Il presidente Carmelo Salerno si presenta in sala stampa mandando questo messaggio di grande fiducia a Viali. Poi conclude con un pensiero solidale. "Siamo vicini alle zone colpite dalle alluvioni".

William Viali è ovviamente soddisfatto. "Anche quando non si vinceva - sottolinea - avevo sensazioni positive perché i ragazzi hanno sempre lavorato bene, contro il Frosinone c’è stata una mentalità giusta per tutti i 90’". Viali ha spiegato così le scelte iniziali: da Stulac a Girma, passando per le panchine di Portanova e Vergara. "Forse è un’utopia, ma l’obiettivo è quello di avere 28 titolari, tutti allo stesso livello. A volte devo anche mandare dei segnali, ho fatto le scelte in base alla situazione psicologica dei ragazzi. La cosa positiva è che c’è condivisione".

Ecco i gol dell’attacco. "Abbiamo lavorato bene nelle due aree, ma visto che facevamo fatica a fare gol, mi tengo stretto il bell’operato nell’area avversaria. Abbiamo segnato alla prima occasione". Il mister ha rimediato un giallo. "La mia mimica sta un po’ antipatica agli arbitri. Sono convinto di avere ragione su quel fallo su Meroni, ma poi ho torto per la gestualità". Qualche nota tattica: Ignacchiti ha fatto un bel lavoro in pressione, giocando a volte più alto di Marras. "Gli ho chiesto proprio questo. Insieme a Vido doveva pressare i loro centrali, in questo modo volevo ottenere superiorità numerica. Per esempio: Sersanti e Marras stavano larghissimi per portare ai difensori la loro pressione. In questo modo abbiamo trovato spesso Girma tra le linee".

Luca Vido ha commentato così la doppietta. "Sono davvero contento, è una boccata d’aria. Questo deve essere solo l’inizio". L’attaccante è uscito con la mano fasciata. "Ho preso una bella botta, vedremo domani (oggi, ndr), ma ora è un particolare di poco conto". La gioia dopo un anno difficile, visto l’infortunio al crociato all’inizio della scorsa stagione. "In questi mesi sono stato anche tanto da solo, per recuperare, per lavorare senza mollare. Ora voglio raccogliere i frutti".

Parola anche a Lorenzo Lucchesi. "Abbiamo ritrovato la felicità dopo la partita. Lavoriamo bene: abbiamo fatto una grande gara". Cambiano gli interpreti ma la difesa resta affidabile. "Si tratta di un lavoro di squadra: la difesa parte dal lavoro degli attaccanti".