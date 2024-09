Viali tiene il profilo basso: "Restiamo concentrati"

Mister Viali, la sua Reggiana è prima in classifica, una situazione che in Serie B non si verificava da 31 anni: che aria si respira nello spogliatoio?

"C’è un’aria positiva, è scontato, ma la viviamo con molta tranquillità. Siamo consapevoli che la classifica è relativa anche se i 7 punti ottenuti sono un bottino importante. Dobbiamo alimentare l’intensità, con la consapevolezza che possiamo continuare a crescere e migliorare".

Qual è la cosa che la soddisfa di più?

"Quello a cui tengo di più è la mentalità, l’atteggiamento. L’avevo detto anche il giorno del mio arrivo, ma lo ripeto: la tattica conta, ma non fa risultato. Anche con il Pisa la differenza la farà l’atteggiamento con cui scenderemo in campo ancor prima della tecnica".

È la prima volta per lei in vetta alla classifica: a livello personale come la sta vivendo?

"Fa piacere soprattutto per la gente, che sono tanti anni che vive di ricordi. A livello personale è una soddisfazione relativa, ho la fortuna di essere arrivato a questo punto dopo una gavetta clamorosa quindi sono in un momento in cui mi scivola un po’ tutto addosso, nel bene e nel male. Vivo con grande serenità ed equilibrio anche perché la Serie B è questa: un attimo prima sei al settimo cielo e un attimo dopo sei criticato anche in maniera esagerata".

È stupito dall’organizzazione di gioco che è riuscito ad ottenere dopo appena un mese e mezzo di lavoro?

"La rapidità con cui posso trasmettere idee nuove è legata alla predisposizione che ha il gruppo e questo l’ho sottolineato, ma non mi piace fare troppi complimenti prima di una partita. Voglio restare focalizzato" Che tipo di squadra è il Pisa?

"Hanno una rosa di grande qualità e fisicità, con la possibilità di fare diverse scelte e con giocatori che hanno già vinto campionati. Utilizzano un 3-4-2-1 che però cambia, in maniera molto elastica, da più offensivo a meno offensivo, nel senso che Leris può fare il quarto di centrocampo. Noi ci siamo preparati bene un po’ per tutte le circostanze e sulle cose che dobbiamo fare meglio".

Mancano circa 37 punti alla salvezza, ma visto questo inizio non si potrebbe pensare a qualcosa in più?

"Spostare gli obiettivi dopo 15 giorni è assurdo. L’anno scorso, con il Cosenza, a 5 turni dalla fine ero a un punto dai playout, poi vincendo a Reggio abbiamo rischiato di fare i playoff e le considerazioni si sono spostate in maniera netta. Serve equilibrio, la B è difficilissima".

Francesco Pioppi