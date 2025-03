William Viali. "Ogni gara d’ora in poi sarà uno spareggio»

Mister Viali, siete reduci da una pesante sconfitta con il Cosenza, ultimo in classifica. Quanto può aver inciso questo passaggio a vuoto sulla sua squadra? ‘"Non deve incidere assolutamente anche perché se andassimo indietro e facessimo un paragone, dopo una partita totale come quella fatta a Catanzaro era impossibile aspettarsi poi una prestazione così in quella successiva con il Cosenza. Nell’ultima parte di campionato non c’è più nulla di sensato e ogni gara va vissuta come uno spareggio. Le dovremo interpretare tutte così, al di là di chi sarà il nostro avversario".

Come si spiega un’alternanza così diversa tra una prestazione a l’altra? "Per fortuna sono state di più le prestazioni molto positive, ma nel momento del salto di qualità effettivamente ci è capitato di steccare 2-3 partite importanti. È chiaro che si tratta di un aspetto psicologico, se lo conoscessimo a fondo non sarebbe più ricapitato. Onestamente non ce lo aspettavamo più, perché da gennaio in poi la squadra ha avuto una continuità notevole nelle prestazioni. Ci tengo però a dire una cosa: non c’è più tempo per correggere i difetti, dobbiamo conviverci e l’unico modo per farlo è la mentalità. Dobbiamo esaltare le qualità che questa squadra possiede e mascherare i difetti. Amo le qualità della mia squadra, dovremo nasconderne i difetti".

Sembra un messaggio implicito all’ambiente che è molto pessimista, per la serie: stiamo uniti almeno fino al 9 maggio, ultima di campionato. È così? "Sì, io posso determinare per il gruppo squadra, ma tutto l’ambiente deve cercare di creare questa alchimia che fa una differenza enorme. Sono certo che se noi saremo i primi a creare queste premesse, poi arriverà la spinta anche dai fattori esterni".

Capitan Rozzio ha ripreso ad allenarsi, tornerà almeno nella lista dei convocati? "Sì, Paolo sarà certamente con noi in panchina. È chiaro che non può ancora essere pronto perché ha fatto solo una settimana di allenamenti, ma dalla prossima inizierà a spingere ancora di più per portarsi alla pari dei compagni. Siamo molto felici della sua presenza".

La Sampdoria che tipo di formazione è? "Una squadra forte, costruita ovviamente per altri obiettivi, profondamente cambiata nel mercato di gennaio, ma ha i nostri punti e quindi dobbiamo viverla come uno spareggio, come una partita della vita per inseguire il nostro obiettivo".