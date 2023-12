Repace: "Basta violenza"

"Il bilancio di questo 2023 non può che essere positivo per il nostro Comitato. Lo dicono i numeri, con i tesseramenti e le iscrizioni societarie di nuovo in crescita, e lo dicono i risultati ottenuti. Abbiamo però un grande neo: la violenza. Prima del 2019 avevamo uno o due casi eclatanti di violenza a stagione. Adesso ogni mercoledì è un bollettino di guerra dai campi della nostra regione". Luigi Repace non ci sta. Il presidente del Comitato Regionale Umbro non si nasconde dietro un dito durante l’ormai tradizionale conferenza stampa di fine anno presso la sede di Prepo. "Non possiamo far finta di nulla. É il momento di lottare in tutti i modi contro la violenza nei nostri campi. Prima di tutto nei confronti degli arbitri. A tutti coloro che se la prendono con direttori di gara, in molti casi giovanissimi, dicono di pensare che cosa farebbero se l’arbitro fosse loro figlio. Serve poi maggiore conoscenza del regolamento e per questo siamo a completa disposizione delle società per degli ulteriori incontri formativi oltre a quelli che stiamo già organizzando. Siamo poi - continua Repace – aperti ad ogni tipo di suggerimento che possa servire ad invertire questo trend assurdo".

Il presidente del Cru ha anche annunciato che a maggio verrà riproposto il Torneo della Pace che, anche quest’anno, riguarderà anche il calcio femminile. "La Lnd continua a darci piena fiducia per l’organizzazione di questo appuntamento e noi ne siamo onorati".

Repace si è soffermato poi sulla nuova riforma dello sport. "Siamo vicini alle nostre società per cercare di supportarle nelle criticità che una legge come questa porta con sé. Da cittadino non posso che rispettarla, da presidente del Cru mi sento di provare a fare qualcosa per andare incontro alle esigenze delle nostre società. Avremo altri incontri con il ministro Abodi che ha già presenziato ad un Consiglio di Lega, a Roma. Quello che è certo è che siamo di fronte ad un sistema che complica soltanto le cose". In tema di novità, Repace ha evidenziato il nuovo profilo Instagram del Cru per essere sempre aggiornati sulle ultime novità e il ritorno della diretta radiofonica domenicale dai campi grazie all’emittente Erreti Radio. Chiusura sul "Calcio va a scuola", progetto che vede coinvolti 2500 bambini delle scuole umbre. "Non ci sono solo istruttori ma anche nutrizionisti e formatori per svolgere al meglio quella che resta la nostra funzione primaria: crescere uomini prima che calciatori".