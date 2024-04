Reti ed emozioni al "Fioroni». La Narnese festeggia la salvezza. L’Ellera viene fermato sul 2-2

ELLERA

2

NARNESE

2

ELLERA (4-3-3): Segoloni; Della Rocca (37’st Mottola), De Palma, Consonni, Bartoli (17’st Morlunghi); Campelli, Piccioli (13’ Ndedi), Convito; Bocci (1’st Boldrini), Rossi, Tempesta (23’st Mennini). A disp. Guerra, Cenerini, Mariotti, Fioretti. All. Bisello Ragno.

NARNESE (4-4-2): Rossi; Mora, Aldair, Blasi, Grifoni; Defendi (29’st Pinsaglia), Silveri (33’st Mariani), Colangelo (24’st Onesti), Perotti (2’st Manni); Quondam, Zhar (20’st Leonardi). A disp. Falocco, Petrini, Principi, Perugini). All. Sabatini 7.

Arbitro: Vitali di Perugia 6 (Piccini e Di Giuseppe).

Marcatori: 30’st Onesti (rig.) (N), 31’st, 47’st Convito (E), 36’st Pinsaglia (rig.) (N).

NOTE: Ammoniti Silveri, Blasi (N), De Palma, Consonni (E). Recupero: 0’ pt, 4’ st. Spettatori: 150 circa.

Proprio come un anno fa, la Narnese festeggia la salvezza ancora al Fioroni. Finisce 2-2 ad Ellera. Un punto che serve a poco ai padroni di casa, terzi sì ma fuori dai playoff visto il distacco dal Terni Fc. Primo tempo con l’unico squillo firmato da Zhar in casa Narnesre. Succede tutto nel finale. Al 75’ Consonni mette giù Leonardi in area. Dal dischetto va Onesti che spiazza Segoloni. Solo 60 secondi dopo pareggia l’Ellera, cross perfetto per Convito che di testa supera Rossi e pareggia i conti. La Narnese conquista un altro penalty, per un fallo di De Palma su Mora, Pinsaglia va dagli metri e non sbaglia. Nel primo minuto di recupero è provvidenziale Rossi ad impedire il gol del pari a Campelli, sul ribaltamento Segoloni evita il gol del 3-1 a Mora, riparte il contropiede dell’Ellera e Ndedi serve Convito per il 2-2 finale.