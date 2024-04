Ribaltone in serie B. Clamoroso a Palermo, esonerato Corini. Al suo posto Mignani, ex del Bari

Eugenio Corini non è più l’allenatore del Palermo. A guidare i rosanero fino al termine della stagione sarà l’ex tecnico del Bari, Michele Mignani. Fatale per il mister bresciano, la rocambolesca sconfitta di lunedì a Pisa per 4-3 dopo che i rosanero erano andati avanti di due reti e dopo aver subito la rimonta toscana si erano riportati in vantaggio per 3-2 per poi crollare nel finale. L’addio è stato ufficializzato dal club di Viale del Fante nella tarda mattinata di ieri dopo che il giorno precedente Corini aveva comunque diretto la prima seduta settimanale di allenamento. Corini lascia il Palermo al sesto posto in classifica con 49 punti a sette giornate dalla fine di una stagione difficile nel corso della quale è mancata la continuità di risultati, soprattutto quando i rosanero erano in lotta per il secondo posto.