Ripresa scoppiettante con tre reti. Per la salvezza matematica c’è da attendere. Il Trestina viene sconfitto in casa dal Figline

TRESTINA

1

FIGLINE

2

TRESTINA: Pollini 6, Omohonria 6,5, Dottori 6 (8’ s.t. Marietti 5), Conti Andrea 6, Contucci 6 (36’ s.t. Soldani 6), Bucci 6 (26’ s.t. Cardaioli 6), Belli 6, Menghi 6, Tascini 6,5, Di Nolfo 5,5, Farneti 5,5. All. Ciampelli 6

FIGLINE: Conti Emanuele 6, Dema 6,5, Costantini 6 (13’ s.t. Zhupa 6), Simonti 6, Ficini 6, Zellini 7 (38’ s.t. Fiore 5,5), Cavaciocchi 6,5, Bruni 7 (34’ s.t. Iaiunese 6), Torrini 6,5, Saccardi 6,5 (24’ s.t. Banchelli 6), Diarra 6,5 (42’ s.t. Masini s.v.). All. Tronconi 6,5

Arbitro: Sacco di Novara 7 Marcatori: 18’ s.t. Saccardi, 27’ s.t. Bruni, 41’ s.t. Tascini (rig.)

TRESTINA - Il Trestina esce sconfitto tra le mura amiche ad opera del Figline e deve rimandare l’appuntamento con la salvezza matematica. Tutti nella ripresa gli episodi decisivi di un match giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. I padroni di casa (con Pollini tra i pali) ripropongono il 3-4-3 utilizzato domenica scorsa, ospiti (nel riscaldamento si infortuna Sesti, rimpiazzato da Cavaciocchi) con il consueto 4-3-3. Dopo appena 30 secondi i toscani chiamano il portiere altotiberino alla deviazione in corner su un tiro cross di Saccardi. Il primo sussulto dei locali arriva al 15’, ma Contucci è anticipato al momento del tiro su angolo di Di Nolfo. Al 24’ occasionissima per i bianconeri: Contucci verticalizza per Tascini, che solo davanti all’estremo difensore tenta il pallonetto ma alza troppo la mira. Nel finale della frazione il Figline si fa minaccioso al 33’ (tiro di Saccardi indirizzato verso la porta, con Bruni che tenta l’acrobazia) e soprattutto al 44’ con una deviazione aerea di Cavaciocchi ed il pallone che termina di poco a lato. La ripresa si apre (3’) con una bella opportunità per i toscani: Bruni appoggia a Diarra, tiro e Pollini ribatte. La replica degli altotiberini arriva al 15’ con un’azione personale di Belli, conclusa con un rasoterra che Emanuele Conti devia in angolo. Al 18’ il Figline va in gol: corner di Saccardi che tocca corto per Bruni che gli restituisce palla in area e conclusione vincente dello stesso Saccardi. Ospiti ancora minacciosi al 21’ con un’azione prolungata conclusa con un tiro non preciso di Dema dalla distanza e raddoppio che arriva al 27’ grazie ad un colpo di testa di Bruni su cross di Zellini. Il Figline potrebbe dilagare ma al 35’ Zhupa solo davanti a Pollini spreca tutto. Al 41’ Tascini si procura un rigore (irregolarità di Fiore) e lo trasforma con freddezza.

Paolo Cocchieri