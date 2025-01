Risultati e classifica. Domani il sorteggio, City contro Bayern o Real

Champions league, ultimo turno.

Aston Villa-Celtic 4-2, Barcellona-Atalanta 2-2, Bayern-Slovan Bratislava 3-1, Brest-Real Madrid 0-3, Dinamo Zagabria-Milan 2-1, Dortmund-Shakhtar 3-1, Girona-Arsenal 1-2, Inter-Monaco 3-0, Juventus-Benfica 0-2, Leverkusen-Sparta Praga 2-0, Lilla-Feyenoord 6-1, Manchester City-Bruges 3-1, Psv-Liverpool 3-2, Salisburgo-Atletico Madrid 1-4, Sporting Lisbona-Bologna 1-1, Stoccarda-Psg 1-4, Sturm Graz-Lipsia 1-0, Young Boys-Stella Rossa 0-1.

Classifica: 1) Liverpool 21 punti; 2) Barcellona 19; 3) Arsenal 19; 4) Inter 19; 5) Atl. Madrid 18; 6) Leverkusen 16; 7) Lilla 16; 8) Aston Villa 16; 9) Atalanta 15; 10) Borussia 15; 11) Real 15; 12) Bayern 15; 13) Milan 15; 14) Psv 14; 15) Psg 13; 16) Benfica 13; 17) Monaco 13; 18) Brest 13; 19) Feyenoord 13; 20) Juventus 12; 21) Celtic 12; 22) Manchester City 11; 23) Sporting 11; 24) Bruges 11; 25) Dinamo Zagabria 11; 26) Stoccarda 10; 27) Shakhtar 7; 28) Bologna, Stella Rossa, Sturm 6; 31) Sparta 4; 32) Lipsia, Girona, Salisburgo 3; 35) Slovan, Y. Boys 0.

AI PLAYOFF (11-12/2, 18-19/2)

Atalanta VS Sporting o Bruges; Borussia VS Sporting o Bruges; Real VS Celtic o City; Bayern vs Celtic o City; Milan vs Feyenoord o Juventus; Psv vs Feyenoord o Juventus; Psg vs Monaco o Brest; Benfica vs Monaco o Brest.

AGLI OTTAVI (4-5/3, 11-12/3)

Liverpool (Psg, Benfica, Monaco o Brest); Barcellona (Psg, Benfica, Monaco o Brest); Arsenal (Milan, Psv, Feyenoord, Juventus); Inter (Milan, Psv, Feyenoord, Juventus); Atletico Madrid (Real, Bayern, Celtic, City); Leverkusen (Real, Bayern, Celtic, City); Lilla (Atalanta, Borussia, Sporting, Bruges); Aston Villa (Atalanta, Borussia, Sporting, Bruges).

Sorteggi playoff domani, ottavi il 21/2. Alle squadre meglio piazzate il ritorno in casa.