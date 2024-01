Risultati e classifica. Il Parma crolla a Modena nel derby emiliano

La capolista Parma crolla a Modena nel derby emiliano, chiudendo con un netto 3-0 al passivo nella ventiduesima giornata del campionato cadetto. Si rilancia così il Venezia che batte di misura la Ternana e assieme alla Cremonese si porta a quattro lunghezze dagli uomini di Pecchia. Brutta sconfitta in casa per il Bari contro la Reggiana, perde tra le proprie mura anche il Pisa contro lo Spezia ultimo in classifica.

Risultati: Catanzaro-Palermo 1-1, Como-Ascoli 0-2, Cremonese-Brescia 1-0, Modena-Parma 3-0, Sudtirol-Cosenza 0-1, Venezia-Ternana 1-0, Bari-Reggiana 0-2, Feralpi-Lecco 5-1, Pisa-Spezia 2-3. Oggi Cittadella-Sampdoria. Classifica: Parma 45, Cremonese, Venezia 41, Como 39, Cittadella, Palermo 36, Catanzaro 34, Modena 31, Brescia 29, Reggiana 28, Cosenza, Bari 27, Pisa 26, Sudtirol 24, Sampdoria 23, Ascoli 22, Ternana 21, FeralpiSalò, Spezia, Lecco 20.