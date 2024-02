Risultati e classifica. Mantova ruggisce. E Possanzini vola: "Grande prova»

Altro passo in avanti verso la Serie B per il Mantova. Com’era prevedibile, non è stato facile vincere ad Alessandria, ma i tre punti colti in casa dei grigi permettono alla compagine di Possanzini di conservare otto punti di vantaggio sul Padova, rimasto l’unico inseguitore: "A tratti abbiamo fatto bene mentre a volte siamo andati in difficoltà – è l’analisi del tecnico biancorosso – In ogni caso la squadra ha fatto un’altra grande prestazione". Un ulteriore passo in avanti che, però, dovrà trovare conferma sabato al Martelli in occasione del derby con la Pro Patria. Se i grigi, decisi a dimostrare di poter risalire la classifica, si sono rivelati un avversario duro, i bustocchi, in corsa per un posto nei playoff e intenzionati a riscattare la sconfitta col Padova, si preannunciano altrettanto temibili. I virgiliani dovranno fare ricorso a tutte le loro qualità, ponendo una volta di più in evidenza la compattezza e la volontà di un gruppo che sta marciando verso un grande sogno nel quale si può credere sempre più.

I risultati della 26esima giornata: Albinoleffe-Atalanta U23 0-1, Alessandria-Mantova 0-1, Giana-Legnago 1-2, Lumezzane-Trento 0-2, Novara-Pro Sesto 1-0, Pergolettese-Fiorenzuola 1-2, Pro Patria-Padova 0-2, Triestina-Renate 1-3, Vicenza-Pro Vercelli 2-0 Virtus Verona-Arzignano 1-0.

La classifica (* una gara in meno): Mantova 63; Padova 55; Triestina 46; Vicenza 43; Atalanta Under 23* 41; Lumezzane, Pro Vercelli 38; Legnago, Virtus Verona 37; Pro Patria 35; AlbinoLeffe 33; Arzignano, Renate* 32; Giana Erminio, Trento 31; Novara 28; Pergolettese 27; Fiorenzuola 26; Pro Sesto* 19; Alessandria* 14. Lu.Ma.