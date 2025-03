RISULTATI E CLASSIFICA. Oggi tocca alla Jesina tentare di scavalcare la Fermignanese

Oggi tocca alle prime della classe scendere in campo. Entrambe in casa le prime due del girone A di Promozione, Fermignanese e Jesina rispettivamente contro Tavullia Valfoglia e Gabicce Gradara. I leoncelli saranno privi degli squalificati Massei e Scoccimarro. Anche la capolista Fermignanese non si presenterà al completo prima di Mariotti e Izzo. Sempre oggi è derby a Chiaravalle dove la Biagio Nazzaro ospita il Barbara Monserra. Scivola al settimo posto la Vigor Castelfidardo che viene ripresa a Sassoferrato. L’Appignanese invece saluta la categoria.

PROMOZIONE (girone A), 27esima giornata. Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Barbara Monserra, Jesina-Gabicce Gradara, Fermignanese-Tavullia Valfoglia. Ieri: Marina-Lunano 0-2, Moie Vallesina-Pergolese 2-0, Sant’Orso-Villa San Martino 1-3, Sassoferrato Genga-Vigor Castelfidardo 2-2, Vismara-Appignanese 2-0. Classifica: Fermignanese 53; Jesina 52; Marina 46; Vismara 45; Villa San Martino 41; Gabicce Gradara 40; Vigor Castelfidardo 39; Moie Vallesina 38; Tavullia Valfoglia e Lunano 36; Biagio Nazzaro Chiaravalle 35; Pergolese 32; S.Orso 30; Sassoferrato Genga 24; Barbara Monserra 16; Appignanese 12. Prossimo turno: Appignanese-Barbara Monserra, Gabicce Gradara-Moie Vallesina, Jesina-Marina, Lunano-Fermignanese, Pergolese-Sant’Orso, Tavullia Valfoglia-Sassoferrato Genga, Villa San Martino-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Vigor Castelfidardo-Vismara.