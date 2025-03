Serie B: la 31ª giornata. Il Brescia vince a Spezia. La Reggiana scivola nei playout

Il Brescia ha fatto il blitz in casa dello Spezia e fa un bel passo verso la salvezza. Con questa vittoria la squadra di Rolando Maran si porta a quota 34 punti e di conseguenza la Reggiana scivola al quint’ultimo posto che significa playout. Allo stadio ’Picco’ decisivo il gol di Borrelli al quarto minuto.

Oggi, oltre a Sassuolo-Reggiana, scenderà in campo anche il Pisa che affronterà il Cosenza alle 15. Inzaghi ha la possibilità di allungare sullo Spezia e mettere una serie ipoteca sulla promozione in Serie A. "Noi giochiamo per avere pressioni, per vincere - ha detto ieri l’ex bomber del Milan e della Nazionale - Probabilmente all’inizio qualcuno ci aveva dato poco credito, ora ci siamo guadagnati questa classifica. Ci auguriamo di aumentare, se possibile, i punti di distacco". Che, in caso di vittoria odierna, si porterebbe a +8 punti.

Nello specifico, l’allenatore del Pisa ha voluto rispondere in questa maniera a Luca D’Angelo. L’allenatore dello Spezia aveva infatti ricordato, sempre in conferenza, come i nerazzurri abbiano maturato il vantaggio anche grazie al successo a tavolino ottenuto con il Cittadella.

Le altre partite. Alle 15 si giocheranno anche Sampdoria–Frosinone, Mantova–Sudtirol e Modena–Catanzaro. Cremonese–Cittadella è invece in programma per le 17.15. Domani, invece, si giocheranno tre partite: Cesena–Juve Stabia e Carrarese–Bari entrambe alle ore 15 e Salernitana–Palermo alle 17.15, ultima partita della giornata.