Premier League, 29esima giornata: crollo Tottenham, gol Zaniolo nel pari dell'Aston Villa

Milano, 18 marzo 2024 - Non è mancato lo spettacolo nelle sole quattro partite disputate in questo weekend di Premier League. A causa della sovrapposizione con i quarti di finale di FA Cup, sono state ben sei le partite rinviate. Le gare saranno recuperate, verosimilmente, tra aprile e maggio e compatibilmente con gli impegni europei di Manchester City, Arsenal e Liverpool. Nelle gare di FA Cup, il tabellone delle semifinali regalerà due sfide molto interessanti e che si disputeranno il 20 aprile: Manchester City - Chelsea, gli uomini di Guardiola hanno battuto il Newcastle 2-0 mentre i Blues hanno vinto soffrendo contro il Leicester, e Coventry City - Manchester United, da una parte continua il sogno del Coventry (squadra di Championship) e dall'altra la squadra di Ten Haag è reduce dall'incredibile match vinto col Liverpool al 120'. Tornando al campionato, ripercorriamo le quattro gare giocate e vediamo come cambia, al momento, la classifica.

I match del weekend

Tre partite il sabato e solo una domenica, dunque, in questo scarno fine settimana di Premier. Si parte da Burnley dove i padroni di casa ricevono il Brentford in uno scontro che mette in palio punti importanti per la permanenza nella categoria. Partono meglio i padroni di casa che dopo 10' sono già in vantaggio grazie al rigore di Jacob Larsen che sblocca il match e che porta al rosso di Reguillon. Rischia la frittata poco dopo la squadra di casa, con un retropassaggio scellerato di Esteve che obbliga il portiere Muric a fare un grande intervento sulla riga per salvare il risultato, palla che poi arriva nei piedi di Toney che non riesce a metterla dentro. Sul finale di primo tempo si mangia un gol fatto Fofana che riesce a sbagliare da dentro l'area piccola senza portiere, dopo una bella discesa di Assignon. Chiede scusa a compagni e tifosi al 62' David Datro Fofana che segna il gol del 2-0 col destro. All'83' dagli sviluppi di un angolo Ajer colpisce benissimo di testa e riapre la partita, arriva anche un gol annullato al Brentford per un fallo su Muric. Crollo del Tottenham che perde 3-0 a Fulham in uno dei derby di Londra. La squadra di Postecoglu soffre la maggiore intensità dei padroni di casa e, tolta l'occasione con Son al 24' e Maddison poco dopo, passa in svantaggio con il gol di Rodrigo Muniz al 43'. Passano cinque minuti e arriva anche la rete di Lukic per il doppio vantaggio, poi nel secondo tempo fa 3-0 Muniz dagli sviluppi di calcio d'angolo. Ci sarebbe tempo anche per il quarto gol con la firma di Pahlinha, ma la rete è annullata per fuorigioco. Tottenham che perde punti importanti nella corsa alla Champions League. Pareggio tra Luton Town e Nottngham Forest, con gli ospiti che passano alla mezz'ora con la rete di Chris Wood. Partita bloccata, non tantissime le occasioni e poi all'89' quando i giochi sembravano fatti da calcio d'angolo sbuca Luke Berry che col sinistro batte Sels per regalare un punto ai suoi. Nell'unico match domenicale, il West Ham non va oltre il pari con l'Aston Villa. La sblocca Michail Antonio al 29' di testa in tuffo, segna dopo 17 partite a secco. Il Dibu Martinez sbaglia tutto e Antonio fa 2-0 al 48', ma il Var annulla per fallo di mano del centravanti. L'uomo più criticato dell'Aston Villa la pareggia con un guizzo in area e una conclusione di sinistro: Nicolò Zaniolo fa 1-1 al 79'. Nel finale c'è una punizione per gli Hammers, palla dentro, mischia, la toccano tutti, Mavropanos sembra metterla in porta, ma c'è una lunghissima revisione al Var che annulla tutto per fallo di mano di Soucek.

La classifica dopo 29 giornate

1) Arsenal 64* 2) Liverpool 63* 3) Manchester City 63* 4) Aston Villa 56 5) Tottenham 53* 6) Manchester United 47* 7) West Ham 44 8) Brighton & Hove Albion 42* 9) Wolverhampton 41* 10) Newcastle 40* 11) Chelsea 36** 12) Fulham 38 13) Bournemouth 35* 14) Crystal Palace 29* 15) Brentford 26 16) Everton 25* 17) Nottingham Forest 25 18) Luton Town 22 19) Burnley 17 20) Sheffield United 14* * una partita in meno

** due partite in meno