Serie B, sesta giornata: poker Spezia, vincono Mantova e Bari

Milano, 23 settembre 2024 - Va in archivio la sesta giornata di Serie B con gli ultimi tre posticipi della domenica. Lo Spezia vince 4-2 contro la Carrarese, un successo importante per i liguri che ora si ritrovano dietro al Pisa al secondo posto in classifica e sono ancora senza sconfitte (3 vittorie e altrettanti pareggi). Bene anche il Mantova che vince in casa del Cittadella di misura, mentre il Bari centra il secondo successo consecutivo ai danni di un Frosinone sempre più in crisi. I ciociari perdono 3-0 in casa e sono ultimi con 4 gol fatti e 12 subiti e, come se non bastasse, ancora senza vittorie (3 pareggi e altrettante sconfitte). Ripercorriamo i tre match della domenica di Serie B.

I fratelli Esposito lanciano lo Spezia

Non è un vero e proprio derby, ma l'atmosfera è quella delle grandi occasioni all' Alberto Picco. Al 5’ la formazione di Calabro è già avanti con Cerri: Zanon fa il vuoto a destra, trova l’attaccante dal limite dell’area che con il sinistro batte Gori. Poi si prendono la scena i fratelli Esposito. I due si trovano in continuazione, Bleve deve intervenire almeno in quattro occasioni per evitare il gol della punta ex Inter. Poi al 24’ Salvatore calcia dalla bandierina e Pio salta più in alto di tutti: 1-1. A inizio ripresa tocca al maggiore dei due segnare il calcio di rigore (fallo di Zanon su Bandinelli) che ribalta la partita. Al 61’ arriva pure la terza rete e il cognome è sempre quello: Esposito, doppietta per Pio. È lui il più veloce ad arrivare sul pallone dopo una respinta poco precisa di Bleve. La Carrarese reagisce d'orgoglio con Oliana che accorcia, ma poi ci pensa Hrstov a chiudere i conti con il gol del 4-2 su assist, nemmeno a citarlo, di Salvatore Esposito.

Mancuso al 92' regala il successo al Mantova

La prima occasione del match ce l'ha Mensah che al 26' è solo davanti al portiere, ma spara altissimo. I ritmi non sono dei più esaltanti e nel secondo tempo succede tutto nel finale. All’83’ Debenedetti si divora la rete del vantaggio dopo una respinta poco precisa di Maniero. Nel finale si accende la sfida: Pandolfi di testa sfiora il gol. Si ribalta il fronte e Burrai stampa la punizione sulla traversa. Alla fine il gol arriva e lo segna, al minuto 92, Mancuso col destro. Torna a vincere il Mantova dopo la sconfitta di Bari, si ferma il Cittadella.

Crisi Frosinone, il Bari passeggia

Tutto facile, forse troppo, per il Bari in casa del Frosinone. Dopo qualche tiro di Partipilo da una parte e Olivieri dall'altra, allo scadere del primo tempo sono i biancorossi a sbloccare la sfida. Sugli sviluppi di un corner, il pallone arriva a Maita che la piazza nell’angolino. Al 52’ la difesa gialloblù si addormenta: Oliveri corre a destra, serve Dorval in mezzo che deve soltanto spingere il pallone in rete. Da questo momento in poi il Frosinone esce mentalmente dalla partita e al 65', dopo una ingenua palla persa a centrocampo, Favilli fa 3-0 su invito di Benali. Per il Frosinone ci sono due pali con Distefano e Tsadjout. Ci sarebbe anche il 4-0 con la mezza rovesciata di Favilli, ma la rete viene annullata per fuorigioco.