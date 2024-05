Roma: contro l’empoli. Dybala sta meglio e vuole giocare

La Roma si avvicina a tutta velocità alla sfida contro l’Empoli. Per l’ultimo atto del campionato giallorosso la classifica parla chiaro; prendere parte alla prossima, e nuova, Champions League resta un obiettivo ma la possibilità di renderlo concreto non dipende dalla squadra di Daniele De Rossi. Per questo quello che dovranno fare i capitolini, contro una squadra a caccia di punti salvezza, sarà mettere in campo una prestazione che permetta loro di chiudere al meglio. Dybala scalpita e cerca la maglia da titolare.