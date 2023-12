Bonucci alla Roma, è rivolta dei tifosi su radio e social. Spunta l’hashtag #bonucciout

Roma, 26 dicembre 2023 – Quello che, alla luce dei vincoli di bilancio della Roma, potrebbe rappresentare un buon affare (non ottimo, ma buono), non piace proprio ai tifosi. Non tutti, probabilmente, ma buona parte. Leonardo Bonucci, attualmente all’Union Berlino (da dove se ne vuole andare), è stato infatti per anni il “volto”, nonché capitano, dell’”odiata” Juventus. Non più giovanissimo (36 anni), ultime stagioni altalenanti (tanta panchina alla Juve e poche soddisfazioni all’Union Berlino dove è approdato questa estate in polemica col trattamento avuto in bianconero) e, appunto, ex capitano dei bianconeri: una serie di questioni che non rendono il suo possibile arrivo in giallorosso visto di buon occhio dai tifosi romanisti.

Ed è infatti rivolta nell'etere romano a tinte giallorosse e sui social del tifo dopo che si sta facendo concreta la possibilità che Leonardo Bonucci possa approdare alla Roma durante il mercato di gennaio.

Il giocatore, che vuole lasciare l'Union Berlino, è stato proposto e Josè Mourinho avrebbe dato il proprio assenso anche perché consapevole dei paletti che il club di Trigoria deve rispettare. Un difensore d'esperienza a costo zero e che costerebbe solo un milione d'ingaggio al tecnico, e alla società, andrebbe bene.

Ma non ai tifosi, agli occhi dei quali Bonucci rappresenta un simbolo della Juventus e per questo le radio locali per tutto il giorno sono state tempestate di telefonare di supporter desiderosi di dire il loro no all'ex bianconero. Sui social è scattato l'hashtag #bonucciout.