Mercato Roma: da Bonucci a Sanches, tutte le trattative

Roma 26 dicembre 2023 – Non si è ancora arrivati all'apertura ufficiale delle trattative, ma poco alla volta i temi di calciomercato stanno iniziando a oscurare le tematiche del campo. Tra le squadre che necessitano sicuramente di qualche potenziamento in vista della seconda parte di stagione c'è la Roma. Come spesso successo nel recente passato, la rosa giallorossa è costantemente colpita da infortuni che non permettono a José Mourinho e al suo staff di lavorare a ranghi completi per gran parte della stagione. Quest'anno non fa differenza e oltre alle problematiche fisiche, ci si metteranno anche le Nazionali a ostacolare il cammino romanista, con gli impegni di Coppa d'Africa e Coppa d'Asia a impegnare potenzialmente diversi giocatori giallorossi, in particolare: N'Dicka (Costa d'Avorio), Aouar (Algeria) e Azmoun (Iran).

Per queste ragione i capitolini si stanno dimostrando fin da subito tra i più attivi in questa sessione di mercato ormai prossima al via. In queste ore infatti i capitolini sono vicinissimi alla chiusura della trattativa per riportare in Italia Leonardo Bonucci. Il giocatore attualmente si trova a Viterbo, mentre i suoi agenti sono nella Città Eterna per trattare con la società i termini del rientro nel Bel Paese dell'ex difensore della Juventus. Le condizioni di Kumbulla, il persistere dell'infortunio di Smalling e l'imminente avvio della Coppa d'Africa, con la possibile partenza di N'Dicka per giocare la competizione, sono fattori che costringono Pinto a muoversi in anticipo, per evitare di lasciare Mourinho scoperto in una fase concitata di stagione. La fumata bianca è attesa già nelle prossime ore, con l'Union Berlino pronta a lasciar partire il Campione d'Europa con la maglia degli Azzurri nel 2021. Bonucci potrebbe però non essere il solo colpo in difesa del mercato invernale, la Roma segue ancora le tracce di Pablo Marí (Monza), Arthur Theate (Rennes), Trevor Chalobah (Chelsea), Merih Demiral (Al-Ahli) e Thilo Kehrer (West Ham).

Un altro reparto scottante in casa romanista è quello mediano. Sullo scacchiere di José Mourinho son due infatti le posizioni che scottano per motivi differenti: quella di Renato Sanches e quella di Leonardo Spinazzola. Per il mediano portoghese gli infortuni lo stanno prevenendo da trovare un qualsiasi tipo di continuità con la casacca dei lupacchiotti. Una situazione molto frustrante, viste le tante aspettative che si erano costruite sul Campione d'Europa nel 2016. La sua cartella clinica era ben nota, ma la sua stagione sta superando in negativo le peggiori aspettative di qualsiasi tifoso o addetto ai lavori. Per questo la Roma starebbe pensando seriamente a interrompere il prestito e restituirlo al Psg, così da poter usufruire del margine rimanente per allungare la rosa europea in conformità al Settlment Agreement con la Uefa. Spinazzola invece ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e al momento è molto tentato dall'ipotesi Arabia Saudita. In caso di cessione a gennaio la società giallorossa avrebbe la chance di fare cassa, in alternativa potrebbe essere messo sul piatto un rinnovo per l'esterno.

Altre situazioni interessanti che potrebbero colpire il mercato giallorosso sono legate al prestito di Solbakken all'Olympiakos, con il club greco che sta valutando se interrompere o meno il prestito. In questo caso la Roma sarebbe costretta a cedere il ragazzo norvegese in un altro continente, avendo già militato in due squadre nel Vecchio Continente in questa stagione. Resta ferma anche la situazione legata a Marcos Leonardo, telenovela estiva, pronta a sbloccarsi con la conclusione del campionato brasiliano, culminata con la retrocessione del Santos in cui milita l'attaccante classe 2003. Tra le poche cose da salvare dai bianconeri brasiliani c'è proprio la prestazione del giovane bomber, autore di 21 gol e 8 assist in 49 partite giocate tra tutte le competizioni.