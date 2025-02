Mercato Roma: Zalewski rinnovo e cessione, Soulé richiesto in Inghilterra

Roma 31 gennaio 2025 - Il mercato sta arrivando nelle sue ultime battute e in casa Roma lo si vuole sfruttare fino all'ultimo per consegnare a Ranieri la squadra migliore possibile per tentare l'assalto all'Europa in campionato e continuare a lottare in Europa League. Il sorteggio non ha sorriso in pieno ai capitolini, mettendo Dybala e compagni contro il Porto, piuttosto che contro il Ferencvaros, ma questo non significa dover correre ai ripari sul mercato. Al contrario in queste ore a Trigoria i giallorossi sembrano molto più attivi sulle trattative e i discorsi in uscita e sulle trattative per sfoltire la rosa, piuttosto che andare a rinforzarla.

In particolare in casa Roma tiene banco la questione legata a Nicola Zalewski. Dopo tanti mesi di silenzio a riguardo e uno scarso utilizzo che sembrava ormai delinearne tutti i contorni per un addio, da vedere solo la destinazione, ci sono stati alcuni colpi di scena. Nell'ultima giornata di campionato, quella vinta contro l'Udinese che ha spezzato il tabù trasferta per questa stagione, il giocatore è riemerso dalla panchina, strappando la sua dodicesima presenza stagionale. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e sulla carta sembravano esserci tutti gli ingredienti giusti per una separazione a zero questa estate. Il Marsiglia dopo un interessamento estivo non concretizzato era però tornato a bussare, lasciando intendere di poter addirittura accontentare la Roma per il passaggio a gennaio in Francia del ragazzo.

L'interesse del classe 2002 era però quello di restare in Italia e in particolare c'è l'Inter ad avere caldamente seguito la sua pista. In queste ore proprio i nerazzurri avrebbero operato il sorpasso per ottenere il cartellino del ragazzo italo-polacco. Non c'è ancora un accordo sula cifra della trattativa, ma la direzione del futuro del ragazzo sembra essere tracciata. Per evitare che i giallorossi vadano a perderlo a zero, si sta ipotizzando una trattativa su questa lunghezza d'onda: rinnovo con la Roma, prima di un passaggio in prestito con opzione di riscatto in favore proprio dei meneghini. C'è ottimismo tra le parti anche se il tempo stringe per arrivare a una soluzione positiva della trattativa.

L'esterno nato a Tivoli non è però il solo giocatore che potrebbe lasciare la Roma in prestito in questa sessione di mercato. A Milano chiedono di Zalewski, a Londra invece rimbalza il nome di Soulé. L'argentino nelle ultime settimane ha ricominciato a guadagnare minuti, impattando molto bene nella gara contro l'Eintracht Francoforte, dove ha servito l'assist per il raddoppio di Shomurodov. Le prestazioni del giocatore ex Frosinone però peccano di costanza e in una stagione complicata come quella dei capitolini, il suo spazio potrebbe tornare a ridursi in fretta. Chi invece potrebbe offrirgli spazio per crescere è il Fulham, squadra di Premier League stabile a metà classifica. I Cottagers avrebbero infatti fatto un sondaggio per il prestito del ragazzo. Da capire se nella testa di Ghisolfi e di Ranieri c'è l'intenzione di separarsi dal giovane argentino.