Roma-Genoa: una vittoria per abbandonare il gruppo a centro classifica, formazioni e orari

Roma 16 gennaio 2025 - Una vittoria può riaprire il discorso Europa sia per una sia per l'altra. Da una parte c'è chi appartiene già alla cerchia ristretta delle "grandi" del calcio italiano, dall'altra una formazione dal passato più ricco e con un presente dalla rinnovata ambizione. La ventunesima giornata di Serie A si apre allo stadio Olimpico, dove alle ore 20:45 il Genoa sarà ospite della Roma in una sfida di centro classifica, ma con lo sguardo rivolto verso l'alto a quelle posizioni che possono valere un posto in una coppa continentale la prossima stagione. Due squadre attualmente a braccetto in graduatoria al decimo e undicesimo posto, in perfetto equilibrio tra la zona salvezza e quella europea, con tre punti che possono spingere verso l'alto mentre una sconfitta non risucchierebbe immediatamente nei bassi fondi.

La Roma ci arriva con rinnovata consapevolezza alla sfida, dopo aver pareggiato su un campo ostico come quello di Bologna, c'è la certezza di poter fare risultato contro tutto. Al tempo stesso però il match con i felsinei ha evidenziato ancora una volta le debolezze della squadra, in particolare sulle preventive difensive. Un problema riscontrato da tempo ormai da Ranieri e il suo staff e ribadito anche nella conferenza stampa prepartita di ieri. In casa giallorossa si pensa partita per partita, cercando di tenere lontane anche le sirene di mercato più insistenti, su tutte quelle relative a Pellegrini, Cristante e Soulé. La prossima settimana tornerà l'Europa League e il tecnico capitolino ha rinnovato la fiducia a tutta la squadra attualmente ai suoi comandi, con l'unica cessione fin qui relativa a Enzo Le Fée. Nel girone di andata la partita contro i rossoblù liguri segnò la fine dell'era De Rossi in panchina, aprendo le porte a Juric. Oggi è una chance per staccarsi definitivamente dalla metà destra di classifica e tornare a guardare in alto come vuole lo spirito giallorosso.

Dall'altra parte della barricata però anche il Genoa ha la sua ambizione da curare e con Patrick Vieira in panchina e un nuovo presidente in Dan Sucu, nominato tre giorni fa ufficialmente dal CdA, lo spavento di una stagione di rincorsa, come prospettato a inizio anno, sembra ormai lontana. Il Grifone si è messo alle spalle l'esperienza di Alberto Gilardino e ha rivoluzionato il proprio stile di gioco, passando da quello conservativo del tecnico italiano, a uno più spregiudicato. In questo modo l'attacco si è sbloccato, senza però perdere la solidità dietro, in particolare Pinamonti si è dimostrato un centravanti efficace negli ultimi metri, mostrando anche una leadership importante, tecnica e carismatica, nel gruppo squadra. Una delle incognite della squadra riguarda Mario Balotelli: il giocatore non è convocato per la trasferta di Roma, forse un segnale in vista di una imminente separazione.

L’AIA ha determinato che l'arbitro della gara di apertura della ventunesima giornata di Serie A sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. Il direttore di gara sarà assistito dalla coppia Baccini e Bahri, con il quarto uomo Rapuano, il Var Di Bello e l’Avar Camplone. Per il fischietto friulano si tratterà della gara numero undici diretta in stagione, la numero 9 di Serie A, a cui ne aggiunge 2 di Serie B. Un solo precedente per Zufferli con la Roma ed è datato alla seconda giornata di quest'anno, quando i giallorossi andarono ko davanti al proprio stadio contro l'Empoli. Due invece i precedenti tra il direttore di gara e il Genoa: un successo e un ko per i liguri.

Probabili formazioni

Claudio Ranieri ha ormai trovato la versione tipo della sua formazione e anche contro il Genoa ci si aspettano poche variazioni sul tema. Si riparte così dalla linea a tre dietro composta da Mancini, Hummels e N'Dicka a proteggere tra i pali Svilar. Si attende invece qualche sostituzione in mediana, con il ritorno di Pisilli da titolare ad agire insieme a Paredes e Koné nel reparto. A destra confermato Saelemaekers, così come lo è Angeliño sul lato opposto. Per la partita Pellegrini dovrebbe partire dalla panchina, così il tandem d'attacco sarà composto da Dybala e Dovbyk.

Patrick Vieira non riesce a recuperare Badelj, uscito per infortunio contro il Parma, ma potrebbe rivedere in campo Kasa, il quale dovrebbe tornare titolare a centrocampo. Thorsby e Frendrup agiranno al fianco fianco del classe 2005 israeliano. In attacco Pinamonti sarà il riferimento offensivo, supportato da Zanoli e Miretti. Davanti a Leali, in difesa, Vazquez e Bani saranno i due centrali, mentre De Winter e Martin agiranno sulle corsie.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vazquez, Martin; Frendrup, Kasa, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Patrick Vieira.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Genoa dello stadio Olimpico, valevole per la ventunesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di venerdì 17 gennaio 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Davide Polizzi e Aldo Serena. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini.