Roma: i Nazionali stupiscono, ora servirà la risposta in campionato

Roma 7 settembre 2024 – Primi due giorni di partite con le maglie delle varie Nazionali e in casa giallorossa c'è da festeggiare per alcune delle risposte offerte dai capitolini. Mentre infatti a Trigoria De Rossi lavora a ranghi ridotti, sperando per altro di recuperare alcuni degli infortunati, Dovbyk in primis, i ragazzi della Roma convocati con le maglie delle rispettive Nazionali si sono spesso trovati tra i protagonisti delle varie partite giocate, tra la Nations League in Europa, le qualificazioni Mondiali in Asia e Sud America, fino alle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.

Tra i giocatori che di sicuro si è preso le luci della ribalta è Paulo Dybala. Dopo un'estate tumultuosa, tra le voci di cessioni verso l'Arabia Saudita, complice un'offerta monstre per strappare il suo sì, poi alla fine una pista chiusa dal giocatore stesso sui propri social. Una decisione che gli è valsa il ritorno tra i bi-Campioni d'America e Campioni del Mondo in carica dell'Argentina, per altro vestendo la 10 in assenza di Messi. Un ritorno bagnato dal gol realizzato in appena 11 minuti in campo, nel successo netto per 3-0 sul Cile. Una prestazione che ha colpito in positivo Scaloni, il quale ha detto della Joya: "La scelta della 10? Lo abbiamo messo in lista e dovevamo usare la dieci e pensavamo lui potesse meritarla. Tendiamo a rendere troppo pesante quella maglietta quando in realtà dovrebbe essere un onore indossarla. Paulo ha abbastanza esperienza per averla. Perché non è venuto in Copa America? Non potevamo rischiare perché non era nelle migliori condizioni fisiche possibili. Quando sta bene invece segna e contribuisce in tanti aspetti della squadra". Oltre alla Joya, anche Soulé e Paredes erano presenti, ma hanno solo osservato la partita dalla panchina.

Protagonista invece nella giornata di ieri Lorenzo Pellegrini, titolare nel successo a sorpresa dell'Italia a Parigi, quando gli Azzurri hanno piegato per 1-3 i transalpini al Parco dei Principi. Sostituito alla fine del primo tempo, il giocatore non è stato impressionante, ma un ottimo gregario, poi sostituito prima della fuga per il successo italiano. Dall'altra parte della barricata invece ha giocato Manu Koné con la maglia della Francia, subentrato al 58' al posto di Fofana. Non titolari invece come il capitano giallorosso con la maglia azzurra Pisilli e Baldanzi, ma entrambi subentrati nel successo per 7-0 dell'Italia under 21 contro i ragazzi pari età di San Marino.

Tra gli altri giocatori protagonisti della Roma in Nazionale figura sicuramente Zalewski, protagonista nel successo pirotecnico della Polonia in trasferta contro la Scozia per 2-3, dove ha anche realizzato un gol. Partenza da titolare con partita intera giocata anche per Çelik nel pareggio 0-0 tra la sua Turchia e il Galles. Novanta minuti anche per N'Dicka nel successo per 2-0 della Costa d'Avorio sullo Zambia, così come per Ryan con l'Australia nella sfida persa a sorpresa dai Socceroos contro il Bahrein. Titolari ma poi sostituiti Saud in Arabia Saudita contro Indonesia (1-1) e Shomurodov in Uzbekistan contro Corea del Nord (1-0).