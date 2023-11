Totti-Spalletti, pace fatta e appuntamento al Bambin Gesù grazie a Fiorello

Roma, 6 novembre – Pace fatta e appuntamento concordato tra Francesco

Totti e Luciano Spalletti, grazie a Fiorello. I due si sono sentiti telefonicamente nel corso della prima puntata di 'Viva Rai2!', lo show mattutino di Fiorello in diretta dal Foro Italico. L'ex capitano della Roma, intervenuto prima con un suggestivo collegamento da uno stadio Olimpico vuoto, ha raggiunto Fiorello nel nuovo 'glass'. Da qui, l'idea dello showman siciliano di contattare immediatamente il ct della Nazionale, che ha risposto alla chiamata con un'apertura: "Totti? Mi fa molto piacere sentirlo e mi farebbe ancora più piacere incontrarlo". Il numero 10 ha quindi preso la palla al balzo: "La Nazionale gioca a Roma (il 17 novembre contro la Macedonia del Nord, ndr), penso che ci sarà l'occasione per un incontro, sicuramente non davanti alle telecamere". La proposta di Spalletti: "Sarebbe bello incontrarci al Bambin Gesù. Preferirei donare un momento così a tanti bambini che conosciamo e con i quali abbiamo condiviso le emozioni della Roma". L'idea del ct è stata subito accettata dal 'capitano': l'appuntamento, dunque, è fissato.