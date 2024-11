Totti e il possibile ritorno alla Roma: "Non ci siamo ancora sentiti con Ranieri"

Milano, 29 novembre 2024 - "Un mio ritorno alla Roma? È una domanda che hanno fatto a Ranieri e ha risposto tranquillamente. Lui sarà il nuovo dirigente della Roma il prossimo anno, perciò avrà voce in capitolo e deciderà chi chiamare e come gestire bene la situazione. Se ci siamo sentiti? No, ancora no", firmato Francesco Totti, che a margine delle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour a Dubai è intervenuto per parlare di diversi argomenti, fra i quali anche di un suo possibile rientro alla Roma, favorito magari da Claudio Ranieri. Un Ranieri per il quale la leggenda giallorossa spende parole al miele. "Piano piano penso che ci risolleveremo. Abbiamo fatto una bella partita a Londra, spero possa tornare la grande Roma che tutti noi ci aspettiamo - le dichiarazioni 'da tifoso' di Totti ai microfoni di Sky Sport - Sono contento che Ranieri sia tornato a Roma. Tutti sappiamo l’importanza di questo allenatore: al di là del fatto che sia romano e romanista, è uno dei pochi che riesce a trasmettere tante cose positive. Se torno a giocare? Non lo so, vediamo. Abbiamo tempo".

Il rapporto con De Rossi

Prima di Ranieri e di Ivan Juric, sulla panchina della Roma si è seduto Daniele De Rossi, che recentemente ha definito Totti il "calciatore più forte con il quale abbia mai giocato". Una frase che non può che aver fatto piacere al classe '76. "Ha giocato solo nella Roma, era più semplice per lui fare questa battuta. Però lo ringrazio, anche perché con Daniele abbiamo una stima e un’amicizia diverse da tante altre, era normale parlasse in questo modo. Lui è stato uno dei più grandi giocatori della Roma".

Corsa Scudetto e Del Piero possibile presidente della Figc

Totti ha parlato anche della lotta in serie A per lo Scudetto. "Non pensavo ci fosse questa confusione nelle prime posizioni - il suo pensiero - È bello perché c’è competitività, ci sono tante squadre che vogliono vincere e spero possa durare fino alla fine. L’Atalanta ce la può fare, in questo momento è una delle squadre che sta meglio fisicamente. Il campionato è ancora lungo, anche se penso che Inter, Napoli e Juve hanno qualcosa in più". Infine, un commento anche sull'ipotesi di vedere Alessandro Del Piero sulla poltrona di presidente della Figc. "Se lui dovesse fare questa scelta saremmo tutti contenti perché è una persona vera, pulita, che ha voglia di fare quest’esperienza non facile, ma può fare tutto".

