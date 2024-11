Tottenham-Roma 2-2: Hummels all'ultimo respiro regala un punto d'oro ai giallorossi

Londra 28 novembre 2024 – Sulla carta era una delle sfide più interessanti di questa quinta giornata di Europa League e sul campo non ha tradito le attese. Tottenham e Roma pareggiano per 2-2 una sfida dall'elevatissimo tasso adrenalinico dove i capitolini si vedono annullate la bellezza di tre reti, ma riescono in ogni caso a rimontare per ben due volte i londinesi. Son la sblocca su rigore dopo soli 2', ma N'Dicka riesce a rimettere in equilibrio la gara, prima della rete di Johnson che fa chiudere la prima frazione avanti ai padroni di casa. Nella ripresa i ragazzi di Ranieri creano tantisisme occasioni da gol e solo nei minuti di recuero trovano il pareggio per merito di Hummels. Un punto prezioso che permette ai capitolini di continuare a macinare punti in Europa, mentre il Tottenham non riesce a ritrovare subito i tre punti, dopo l'ultimo ko contro il Galatasaray.

Primo tempo

Per il match contro i giallorossi Postecoglu affida la porta a Forster e davanti a lui in difesa schiera Porro e Gray sulle fasce, con i centrali Dragusin e Davies. In mediana Kulusevski agisce da incursore al fianco di Bentancur e Sarr. In avanti Solanke è il riferimento centrale con Johnson a destra e Son sulla fasca opposta. Ranieri torna alla linea a tre indietro, pronti Mancini, Hummels e N'Dicka davanti a Svilar. Koné e Paredes sono i due mediani affiancati da Çelik e Angeliño, mentre alle spalle di Dovbyk, sulla trequarti, agiscono Dybala ed El Shaarawy.

Pronti, via, la Roma non fa neanche in tempo a rendersi conto dell'avvio di gara a New White Hart Lane, che subito si ritrova a dover rincorrere gli avversari. Dopo appena due minuti infatti Hummels atterra in area di rigore Sarr. Il contatto c'è, ma non viene ravvisato durante l'azione, ma il richiamo del Var all'on-field review non lascia dubbi. Dopo aver rivisto l'azione infatti Nyberg non ha dubbi e comanda il penalty. Dal dischetto Son è freddo: spiazzato Svilar e vantaggio degli Spurs dopo soli 5 minuti di gioco.

La doccia fredda sembra svegliare la Roma, che reagisce alla grande in campo, provando a mettere sotto grande pressione i londinesi. Dybala comincia a seminare il panico nella difesa avversaria, con lanci radenti ad aprire il campo a El Shaarawy o dribbling ubriacanti sui difensori. I padroni di casa vanno in apprensione e al 20' capitolano. Sul calcio di punizione sulla sinistra del fronte offensivo, battuto morbido dalla Joya, infatti stacca perfettamente N'Dicka, che vince il contrasto aereo con il suo difensore e mette il pallone alle spalle di Forster per la rete dell'1-1 capitolino.

La partita è divertentissima e la Roma tre minuti il pareggio va anche a pochi centimetri dal raddoppio. Sul tocco smarcante di Dybala infatti si coordina El Shaarawy, che pesca l'angolino basso lontano sulla sinistra di Forster, ma il Var cancella per fuorigioco la rete dei giallorossi. Uno spavento enorme del Tottenham, che si accende subito dopo la decisione di annullare il gol agli ospiti. I lanci lunghi dei difensori londinesi aprono sempre molto bene il campo e allora è in questi spazi che Kulusevski può creari tanti grattacapi alla retroguardia romanista. Al 26' ad esempio è suo il suggerimento che porta all'uscita fallita di Svilar, poi salvata in qualche modo dalla retroguardia prima con un muro sulla linea di Angeliño a cui segue la parata di Svilar su Solanke.

L'agonismo però è elevatissimo: è un vero spettacolo quello dello stadio di Londra, perché sale l'agonismo dei protagonisti e coincidono con i primi cartellini gialli dell'incontro rispettivamente per Paredes e Kulusevski. Gli Spurs però aumentano di ritmo e la Roma comincia a soffrire: l'occasione di Sarr, parata bene da Svilar a terra fa da preludio a quello che accade cinque minuti più tardi. È il 34' infatti quando Kulusevski buca la linea difensiva sulla sinistra, mette il pallone in area e pesca benissimo il taglio di Johnson, che anticipa il suo marcatore e fa 2-1 per il Tottenham.

Il nuovo vantaggio sembra dare maggiore controllo ai padroni di casa, che a più riprese negli ultimi dieci minuti sfiora la terza rete. Prima è Son a sparare alto, poi lo stesso coreano trova una grande risposta di Svilar al 40'. Portiere romanista ancora protagonista su Pedro Porro, con un'ottima parata a terra per chiudere lo specchio al giocatore spagnolo. L'ultima chance della prima frazione è però in favore dei capitolini, con il colpo di testa di Hummels sul cross ancora una volta di Dybala, ma il tentativo del tedesco è largo, per una prima frazione di gioco, che termina 2-1 in favore del Tottenham sulla Roma.

Secondo tempo

Si gioca un cambio all'intervallo Ranieri per cercare di tenere alto il ritmo della sua squadra: entra allora Soulé, il quale rileva Dybala. Proprio l'intensità dei giallorossi sembra dare alla Roma una buona chance di rimonta nei primi minuti di gara. Proprio l'argentino classe 2003 lavora molto bene in coppia con Çelik, mettendo tanti palloni invitanti in area. Al 53' uno di questi cross del turco trova il tocco di Dovbyk, che poi serve l'assist per Koné: per i giallorossi sarebbe il gol del pari, ma il guardalinee annulla tutto per fuorigioco. Tre minuti più tardi altro scatto sul filo del fuorigioco dell'attaccante ucraino della Roma, questa volta è suo il tocco che trasforma in gol, il cross rasoterra del terzino destro, ma ancora una volta la bandierina si alza a segnalare l'offside e il Var conferma la decisione di campo.

Ancora i giallorossi a premere sull'acceleratore di una sfida divertentissima. Il minuto è il 60 e ancora una volta la coppia Soulé e Çelik sfonda la linea difensiva avversaria e mette in area un pallone delizioso per il taglio di Angeliño, che si coordina benissimo e calcia di prima al volo, ma centra in pieno la traversa. Si disperano i giallorossi per il tentativo appena fallito. Due minuti più tardi però gli Spurs restituiscono lo spavento appena subito, con la punizione di Porro, che scheggia la parte alta del montante della porta. La Roma però insiste e continua a credere nella speranza della rimonta e Ranieri spinge ancor di più sull'acceleratore, giocandosi la carta Zalewski per Çelik. La risposta di Postecoglu qualche minuto più tardi con gli ingressi di Maddison e Bissouma, per Johnson, autore del gol del 2-1, e Sarr. Ranieri a propria volta sceglie Saelemaekers per sostituire El Shaarawy.

Il Tottenham non ci sta però a farsi schiacciare dagli ospiti e prova a reagire in questa sfida veramente apertissima. Al 71' ci prova Solanke, lanciato molto bene in profondità, ma Svilar chiude benissimo il proprio palo. Torna ad aumentare l'agonismo in campo, e ritornano i cartellini gialli, il primo è diretto verso Bentancur, per un durissimo intervento in scivolata ai danni del neo-entrato Saelemaekers. In virtù dell'ammonizione ricevuta, il sudamericano viene sostituito qualche minuto dopo, insieme a Son, al loro posto entrano Bergvall e Werner. Nel frattempo la partita vive una decina di minuti di confusione, dove prova a uscirne vincente il Tottenham, con il bellissimo cross di Gray, per il colpo di testa in avvitamento di Solanke, ma il legno ancora una volta nega il terzo gol ai padroni di casa.

La partita entra nei suoi minuti conclusivi con ancora tutto in discussione, mentre ogni azione sembra avere il potenziale per cambiare il risultato. Come suggerisce il punteggio è la Roma a spingere sull'acceleratore nei cinque minuti di recupero concesso da Nyberg. Nel primo giro di lancette di extra-time Mancini sbatte contro i guantoni di Forster, il quale con un intervento strepitoso devia in corner la girata del capitano romanista perfetta nell'area londinese. Sugli sviluppi però del successivo tiro dalla bandierina, i giallorossi non si disperano e sul contro-cross rasoterra di Angeliño dopo il primo disimpegno inglese, arriva la deviazione di Hummels che vale il 2-2 per i giallorossi. Una rete meritatissima per la Roma, dopo un lunghissimo assedio nella ripresa.