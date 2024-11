Atalanta, le sirene inglesi cantano per Ederson, nel mirino di Liverpool e United

Bergamo, 29 novembre 2024 – Oltre Manica è il sogno proibito dei top team britannici. Tutti lo vogliono: José Ederson è l’oggetto dei desideri del Liverpool e del Manchester United. Il 25enne centrocampista brasiliano dell’Atalanta è sempre di più nel mirino delle big del calcio inglese. Sogno proibito, appunto, perché la Dea non intende privarsene, salvo offerte davvero irrinunciabili, ovvero superiori ai 60 milioni. Cifra realisticamente difficile da mettere sul tavolo nel mercato invernale.

Il Liverpool capolista sia in Premier League, con un vantaggio già da fuga solitaria di 8 punti sul City, e capolista solitario anche in Champions con 15 punti, vorrebbe Ederson per rinforzare ulteriormente il già fortissimo centrocampo a disposizione del tecnico Arne Slot. I Reds, dopo una stagione da dimenticare, puntano a conquistare un trofeo importante, e con l’innesto di un giocatore come Ederson potrebbero fare un ulteriore salto di qualità soprattutto in Premier.

Ma difficilmente il Liverpool potrà dare l’assalto a Ederson nel mercato invernale. L’ex Fortaleza ed ex Salernitana piace molto anche a un Manchester United in crisi, da qualche settimana affidato alle cure del giovane tecnico portoghese Amorim che un anno fa ha affrontato l’Atalanta da avversario ben quattro volte con il suo Sporting Lisbona senza mai riuscire a batterla. Anche per lo United però lo scoglio resta lo stesso: l’Atalanta a gennaio non è intenzionata a cedere nessuno dei suoi gioielli, a cominciare da Ederson.