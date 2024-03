Rossoblu ottavi. Vittoria scacciacrisi, il Lumezzane cerca risposte. Dopo la Virtus Verona c’è l’ostacolo Novara

La vittoria conquistata dopo un mese di attesa nella sfida diretta con la Virtus Verona riveste un significato di particolare importanza nel finale di stagione del Lumezzane. La squadra di Franzini, infatti, ha messo in mostra tutto il suo carattere e, nonostante le assenze, ha saputo cogliere tre punti che mostrano la grande voglia di raggiungere i playoff dei valgobbini. Quando mancano solo cinque partite al termine della regular season la classifica rimane cortissima, con almeno sei squadre racchiuse in quattro lunghezze che si contendono punto a punto la possibilità di accedere agli spareggi promozione. Un sogno per la matricola Lumezzane, che sta viaggiando con il rassicurante vantaggio di otto punti sui playout ed è determinata ad alzare l’asticella stagionale per regalarsi un finale di stagione ricco di soddisfazioni. In questo senso rivestirà notevole significato l’impegno del Sabato Santo, quando capitan Pesce e compagni saranno chiamati a rendere visita ad un avversario insidioso come il blasonato Novara, deciso ad uscire dalla zona calda della graduatoria.

Per i rossoblù superare a pieni voti un esame difficile come quello del “Silvio Piola“ può rappresentare il definitivo lasciapassare per assicurarsi un posto nei playoff. Proprio in questa direzione stanno lavorando con grande attenzione in questa settimana Franzini ed i suoi giocatori nel duplice intento di riuscire a recuperare qualcuno degli infortunati e di trovare gli schemi giusti per rispondere alle giocate di una formazione di indubbia caratura come quella novarese, che alla vigilia del campionato veniva indicata per un cammino di vertice. Premesse che fanno capire che sabato il Lumezzane dovrà fornire una prova importante per compiere un altro passo in avanti verso il sogno-playoff. A tal proposito, il tecnico valgobbino è pronto a chiedere ai suoi giocatori la prova tutta grinta e determinazione che è valsa il successo sulla Virtus Verona. È questa la strada che può far continuare a sognare il Lumezzane. Luca Marinoni