Rubiales, arrivano nuove accuse: “Accarezzò e baciò anche giocatrici inglesi alla premiazione del Mondiale”

Madrid, 7 dicembre 2023 – Si apre un nuovo fronte per l'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per il suo comportamento durante la premiazione della finale della Coppa del Mondo femminile, fra Spagna e Inghilterra, al quale la Fifa ha ratificato oggi la sanzione di tre anni di sospensione dell'incarico. Un rapporto del comitato disciplinare, citato dai media iberici, raccoglie le accuse della presidente della federazione di calcio inglese, Debbie Hewitt, che rimprovera a Rubiales una condotta “inappropriata” con le calciatrici britanniche nella cerimonia di premiazione del mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Lo stesso giorno in cui Rubiales ha baciato senza consenso la calciatrice spagnola Jenny Hermoso avrebbe anche baciato e accarezzato senza consenso due calciatrici inglesi. Hewitt, che durante la premiazione era accanto a Rubiales, ha assicurato che il tono di voce del dirigente spagnolo fu “sgradevole e inutilmente aggressivo” con i lavoratori della Fifa, e l'ha accusato di condotta impropria nei confronti delle calciatrici dell'Inghilterra. Secondo Hewitt, Rubiales “accarezzò” il viso di Laura Coombs e “apparentemente baciò in maniera forzata” Lucy Bronze sul viso. Nella sua risposta scritta a Hewitt, Rubiales descrive le parole di Hewitt come "sorprendenti", dicendo di averle letto con "sgomento", e la accusa di avere pregiudizi nei suoi confronti. E poi, dice, lei stessa ha abbracciato diverse giocatrici: "Applicando la stessa logica l'abbraccio potrebbe essere inteso come un contatto fisico forzato e non consensuale. L'ipocrisia è palese”.

