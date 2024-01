Rufina choc, beffa al 97’. Cellai-gol e il Signa corre

In Eccellenza girone B si è giocato un turno infrasettimanale relativo alla 2’ giornata di ritorno. Ha riposato Rondinella Marzocco. I risultati.

Siena-Fortis Juventus 4-1. Il bulldozer Siena non ha avuto difficoltà a spianare una Fortis che nonostante tanto impegno ha dovuto alzare bandiera bianca. Le reti: Boccardi (doppietta) Galligani (rigore) e Hagbe. Per la Fortis il gol della bandiera è di Costa, mentre a Baggiani gli è stato annullato un gol regolare.

A. Rufina-Terranuova T. 0-1. E’ una Rufina decisamente sfortunata. I bianconeri stavano portando a termine un meritato pareggio, quando al 97’ per un rimpallo in area fra Grazzini e Sequi, il Terranuova ringrazia per i tre punti conquistati.

Signa 1914-Pontassieve 1-0. Ha faticato un po’ la squadra di Scardigli a piegare un buon Pontassieve. Il gol vincente è di Cellai (sale a quota 9 in classifica marcatori). Il Signa ha ingaggiato Tesi (2001) ex Agliana.

Colligiana-Scandicci 0-2. Con un secondo tempo di spessore lo Scandicci di Ventrice grazie ai due gol di Grillo (foto) conquista un successo importante che gli consente di tornare in zona play off.

Valentino Maz.-Fir. Ovest 4-2. Troppo forte la squadra senese che con Corsi, Baroni, Becagli stende l’Ovest di Gardellin. Le reti dei fiorentini sono di Bourezza più l’autorete di Bartolini.

N. Foiano-Lastrigiana 0-0. Per la squadra di Gambadori è un punto esterno che fa morale e classifica.

Baldaccio Bruni-Asta 1-0. All’ultimo minuto dei quattro di recupero, la Baldaccio con Mercuri torna a vincere dopo due sconfitte di fila.

Castiglionese-Sinalunghese 0-0. Una sfida rimasta a reti bianche.

La classifica: Siena 45 punti, Terranuova Traiana 33, Signa 32, Scandicci 31, Castiglionese e Nuova Foiano 28, Sinalunghese e Valentino Mazzola 27, Colligiana 26, Baldaccio Bruni 24, Lastrigiana e Rondinella Marzocco 21, Asta e Audax Rufina 18, Fortis Juventus 17, Firenze Ovest 12, Pontassieve 7 punti.

Giovanni Puleri