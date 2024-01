Rummenigge aveva chiesto i funerali all’Allianz Arena. Addio al Kaiser Franz

"Il più grande funerale possibile per una leggenda del calcio". Lo voleva organizzare il Bayern Monaco All’Allianz Arena per Franz Beckenbauer, leggenda del calcio non solo tedesco scomparso all’età di 78 anni. L’ex presidente del club Karl-Heinz Rummenigge ne aveva parlato con il presidente onorario del club Uli Hoeness. Alla Bild, Rummenigge ha detto che "il Bayern dovrebbe organizzare una cerimonia commemorativa per lui in uno stadio che senza di lui non sarebbe mai esistito". Ma il funerale sarà con un rito privato, con un libro a disposizione dei tifosi per ricordare il Kaiser, quindi il club ha deciso di organizzare una grande commemorazione alle 15 di venerdì 19 all’interno dell’Allianz Arena.

Beckenbauer ha collezionato più di 400 presenze con la maglia del Bayern; vincendo quattro titoli e tre Coppe dei Campioni in Baviera, la Coppa del Mondo da giocatore nel 1974 e da allenatore della Germania nel 1990. Ieri il tecnico Tuchel e i suoi giocatori hanno posato con una maglia con la scritta "Grazie, Franz" e una maglia originale che Beckenbauer indossò nella storica vittoria per 8-0 contro il Tennis Borussia Berlino il 26 giugno 1965.