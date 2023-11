Sabato le due tifoserie si ritroveranno dopo 8 anni. Spal e Ancona, amici per la pelle. Un gemellaggio lungo 40 anni

La partita fissata di sabato pomeriggio a Ferrara impedirà a molti sostenitori dorici di unire la passione per il calcio alla gita in Emilia. Ma saranno comunque numerosi gli anconetani che, complice soprattutto il gemellaggio tra le due tifoserie, si recheranno allo stadio Mazza di Ferrara per assistere a Spal-Ancona. Un incontro che ritorna dopo otto anni, visto che l’ultimo duplice confronto tra Ancona e Spal andò in scena nella stagione di serie C 2015-16: pareggio 1-1 a Ferrara nel dicembre 2015 con gol di Cellini su rigore per la Spal e nei minuti di recupero rete di Cognigni, e poi vittoria della Spal 1-2 nel ritorno datato aprile 2016 al Del Conero, con l’Ancona di Cornacchini sotto 0-2 con gol di Zigoni e Schiavon prima della rete di Radi nel finale di primo tempo. Era tutt’altra Spal da quella in grande difficoltà di questa stagione: allora, il 23 aprile 2016, pareggiando 1-1 in casa contro l’Arezzo proprio la settimana successiva alla vittoria di Ancona, i biancazzurri conquistarono la matematica promozione in serie B con due giornate d’anticipo, tornando nel campionato cadetto dopo ventitré anni. Anche l’Ancona, comunque, disputò un campionato davvero niente male, classificandosi al quarto posto con 53 punti ma mancando la qualificazione ai playoff in quanto peggiore quarta fra i tre gironi di Lega Pro: un meccanismo di accesso ai playoff che era ben diverso da quello attuale. A distanza di otto anni torna, dunque, la trasferta a Ferrara, quella per cui si stanno organizzando sia la Curva Nord, sia i Cuba insieme a Noi Biancorosse. I Cuba hanno già pubblicato su Facebook non solo orario di partenza dal parcheggio dello stadio Del Conero, ma addirittura – con il supporto dei tifosi spallini – il menù a pranzo, che prevede, naturalmente, anche i cappellacci con la zucca, rinomata specialità ferrarese particolarmente richiesta da chi si reca nella città estense. Per molti tifosi anconetani, dunque, sarà una trasferta sportiva, ma anche un amarcord degli anni passati, visto il tempo trascorso dall’ultima trasferta a Ferrara, e anche un’occasione per rivedere vecchi amici e per andare fuori a pranzo oppure a cena, dato che l’orario delle 16.15 della partita permette entrambe le possibilità. Tra gli anconetani attesi al Mazza di Ferrara ci sarà anche l’assessore Angelo Eliantonio, appassionato di calcio e frequentatore dello stadio Del Conero, che coglierà l’occasione della trasferta ferrarese per unirsi al tifo dorico. La carovana biancorossa partirà sabato mattina per Ferrara, soprattutto per assistere alla partita, certo, ma anche per cementare con un nuovo incontro quel gemellaggio tra dorici ed estensi che la storia di questa fratellanza calcistica racconta risalire addirittura al 1984.

g.p.