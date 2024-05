Salernitana-Atalanta 1-2: Scamacca e Koopmeiners ribaltano il gol di Tchaouna

Salerno, 6 maggio 2024 - L'Atalanta fa visita alla Salernitana in questo lunedì di maggio con l'obiettivo di portare via tre punti importanti per la corsa alla Champions League. Gli uomini di Gasperini, che saranno impegnati poi anche giovedì nel ritorno delle semifinali di Europa League, distano tre punti dalla Roma di De Rossi quinta in classifica e che ieri ha pareggiato contro la Juventus. Dall'altra parte c'è una Salernitana già retrocessa, ma la squadra di Colantuono vuole evitare di fare la figura della vittima sacrificale in queste ultime uscite. Lato formazioni, partendo dai padroni di casa c'è spazio per Fiorillo in porta, con il giovane Pasalidis assieme a Fazio e Pirola nei tre dietro. Sempre fuori Candreva, dunque a supporto dell'unica punta Ikwuemesi ci saranno Vignato e Tchaouna. Dall'altra parte, rispetto alla gara contro l'Olympique Marsiglia, Gasperini ne cambia sei: dentro Carnesecchi, Hien, Hateboer, Pasalic, Miranchuk e Lookman. Ancora titolare Gianluca Scamacca, autore del gol del momentaneo 0-1 al Velodrome, l'ex Sassuolo è in crescendo in questo finale di stagione.

Primo tempo

Parte aggressiva la Salernitana che costringe l'Atalanta a qualche errore di troppo in fase di impostazione. Al settimo minuto arriva la prima occasione della partita, con un tiro di Miranchuk che finisce a lato di pochissimo. Ancora Atalanta con Scamacca che riceve da Ederson, molto bravo a liberarsi di Coulibaly, e calcia, la palla viene ribattuta verso Hateboer che di testa manda fuori. Come un fulmine a ciel sereno, arriva il gol della Salernitana al 18'! Ripartenza perfetta degli uomini di Colantuono, con Vignato che corre e serve Tchaouna che si libera di un non perfetto De Roon e la mette dove Carnesecchi non può arrivare. Quarto gol in campionato per l'ala dei campani. Adesso la Dea è chiamata alla reazione e ci prova ancora Lookman che fa tutto da solo e fa quasi tutto bene, si libera dei difensori, calcia ma la palla è fuori. Gioca solo la squadra ospite che prova col fraseggio insistito a stanare la difesa dei padroni di casa, ma la Salernitana si difende e ogni volta che può prova a ripartire con la velocita di Tchaouna che mette in continua difficoltà la retroguardia neroblu. Al 36' i granata provano a girare il pallone e rallentare il ritmo della partita, probabilmente anche per alleggerire la pressione sulla propria difesa che in questo primo tempo ha subito tanto ma sta tenendo botta. Nel primo dei due minuti di recupero arriva anche la prima ammonizione del match all'indirizzo di Triantafyllos Pasalidis. All'ultima occasione di questa prima frazione, l'Atalanta costruisce con Lookman che crossa per Hateboer, l'esterno non ci arriva, la palla termina tra i piedi di Scamacca che si gira e calcia altissimo col destro. Nonostante siano stati gli orobici ad aver creato di più, il primo tempo finisce 1-0 per la Salernitana.

Secondo tempo

I secondi 45 minuti cominciano con tre cambi nell'Atalanta: dentro Koopmeiners, De Ketelaere e Ruggeri, per Ederson, Miranchuk e Scalvini. Un cambio anche tra i padroni di casa: fuori l'ammonito Pasalidis e dentro Pellegrino. Da una parte ci prova Lookman, molto attivo, dall'altra il solito Tchaouna da fuori impegna Carnesecchi, che partita fino a questo momento del 33 granata. Vicino al pareggio Ademola Lookman che salta secco fazio, poi conclusione rasoterra che esce di pochissimo. L'Atalanta continua a pressare alta, vuole il pareggio. Eccolo il gol del pari, al 57' segna Gianluca Scamacca! Lo abbiamo detto in apertura, sta vivendo un finale di stagione in crescendo e anche oggi il 90 ci mette lo zampino. Cross di Koopmeiners, Pasalic fa la torre per Scamacca che trova il tocco vincente che vale l'1-1. Sempre e solo Atalanta che controlla la partita esattamente come nel primo tempo. Raddoppia la squadra ospite, segna Teun Koopmeiners al 63'! Uno-due micidiale della banda del Gasp che ribalta la partita grazie alla conclusione dalla distanza del centrocampista neoentrato che da oltre venti metri trova potenza e precisione per battere Fiorillo. Il pubblico dell'Arechi prova a spingere i suoi beniamini che si riversano in avanti perché ora è tutto da rifare. Al 70' salva tutto Hateboer: Weissman riceve dalla destra e calcia di prima dal dischetto, l'esterno però ci mette il petto e anticipa anche Carnesecchi. Che giocata di De Ketelaere al 73' che riparte benissimo e poi guadagna un calcio d'angolo, il quinto di questa partita per l'Atalanta contro 1 della Salernitana. Le ripartenze dell'Atalanta rischiano sempre di far male, con Hateboer che crossa due volte: la prima non trova compagni, la seconda la testa di Lookman che però la manda addosso a Fiorillo. Problemi per Bradaric a quindici dalla fine, il 3 chiede il cambio e al suo posto tocca a Sfait, classe 2004 rumeno che debutta in Serie A, si tratta del quinto e ultimo cambio di Colantuono. Cambia l'attacco Gasperini: fuori Lookman per El Bilal Tourè e poi Djimsiti per Scamacca, dunque De Ketelaere avanza e De Roon può riprendere il suo ruolo naturale in mezzo al campo e il neoentrato va dietro. Tre più recupero alla fine, l'Atalanta continua a girare palla forte del vantaggio, la Salernitana si affida sempre a Tchaouna che sfiora il gol ripartendo da centrocampo, resistendo a due contrasti e in area calcia alto. Gli ospiti gestiscono il possesso nei minuti di recupero e non affondano, i granata non riescono a sfondare il muro difensivo e dunque finisce 1-2 per l'Atalanta.

Tabellino

Formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pasalidis (Pellegrino, 46'), Fazio, Pirola; Sambia (Zanoli, 69'), Basic, Coulibaly, Bradaric (Sfait, 77'); Tchaouna, Vignato (Legowski, 69'); Ikwuemesi (Weissman, 60'). Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (Ruggeri, 46'), Hien, De Roon; Hateboer, Ederson (Koopmeiners, 46'), Pasalic, Zappacosta; Miranchuk (De Ketelaere, 46'), Lookman (Touré, 83'); Scamacca (Djimsiti, 80').

Reti: Tchaouna (SAL) 18', Scamacca (ATA) 57', Koopmeiners (ATA) 63'