Salvezza diretta con sei punti? Non è detto. Ancona, le combinazioni e l’incubo playout

Due giornate al termine della stagione regolare e tutto o quasi ancora da decidere. Solo la Lucchese, anche con due sconfitte, si può considerare salva a quota 44 punti, perché nel caso in cui dall’Ancona in giù vincessero tutte (la Vis o il Sestri non potrebbero, per lo scontro diretto), il Pineto con due sconfitte potrebbe trovarsi alla pari di Lucchese e Ancona e nella classifica avulsa sarebbe terzo e rischierebbe quindi il quint’ultimo posto. Anche se quint’ultima ci si potrebbe ritrovare, in questo caso e con due sconfitte, anche la Spal. Con due vittorie: l’Ancona si salva direttamente se vince entrambe le prossime partite, ma potrebbe anche non bastare. Perché nel caso estremo in cui vincessero tutte (Sestri e Vis entrambe non è possibile) e facessero punti anche quelle sopra, l’Ancona potrebbe ritrovarsi comunque quintultima a 44, ai playout contro la Fermana a 37. Ma è un’ipotesi remota, con l’Ancona che ne vince due consecutive come la Recanatese e la Fermana, con la Vis che perde con il Sestri e poi vince con la Juve, con il Sestri che vince con la Vis e poi pareggia o vince l’Arezzo e con lA Virtus Entella che vince a Rimini e poi perde a Recanati.

Potrebbe anche accadere, però, che proprio l’Entella si ritrovi a quota 43 – un pari e una sconfitta – e allora ai playout contro la Fermana andrebbero i liguri, oppure la Recanatese, dipenderebbe dal risultato dell’ultimo confronto al Tubaldi. Ma a 43 punti attualmente c’è la Spal, che però si ritroverebbe davanti alla Virtus Entella in caso di arrivo alla pari. Con un pari e una vittoria: l’Ancona salirebbe a quota 42 e allora dipenderebbe tutto dagli altri risultati. Per salvarsi direttamente a quota 42 l’Ancona dovrebbe sperare che anche Recanatese e Vis Pesaro non facciano più di 4 punti nelle prossime due partite, ma, soprattutto, che la Fermana non ne conquisti più di 2. Basta che i canarini vincano una delle due partite rimaste – a meno che il Sestri non faccia zero punti o un punto nelle prossime due, in questo caso sarebbe quintultimo a 41 o 42 – che quest’ipotesi non si possa verificare. Se la Fermana vince domenica ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, l’Ancona per salvarsi direttamente a 42 può solo sperare di lasciare il quintultimo posto al Sestri. Se l’Ancona nelle prossime due sfide ne pareggia una e ne vince un’altra, può teoricamente arrivare a 42 alla pari con l’Entella (se ne perde due), con il Sestri (se ne pareggia una e ne perde un’altra), o con la Vis Pesaro (se ne vince due) ma non contro la Recanatese, che non può fare 5 punti in due partite. Peccato, perché in caso di arrivo alla pari, l’Ancona è in vantaggio sul Sestri per gli scontri diretti, ma per la stessa ragione in svantaggio sull’Entella, e attualmente è dietro alla Vis Pesaro (pari gli scontri diretti, dietro per differenza reti) ma davanti alla Recanatese per la stessa ragione. In ultimo: con meno di 4 punti nelle ultime due, i playout per l’Ancona sono praticamente certi. A meno che la Fermana non perda entrambe le prossime partite e, contemporaneamente, Vis Pesaro e Recanatese non facciano meno punti dei dorici, o gli stessi.

Giuseppe Poli