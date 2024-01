Samardzic verso il Napoli. Ancelotti:: "Felice al Real"

Sul mercato si muoverà molto il Napoli, che ieri ha ricevuto una brutta notizia dall’infermeria: Alex Meret è stato sottoposto ad esami strumentali dopo l’infortunio contro il Monza ed è stata evidenziata "una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro". Tempi di recupero non inferiori al mese e mezzo. Intanto il club di Aurelio De Laurentiis ha messo a segno il primo acquisto del mercato di riparazione: Pasquale Mazzocchi, esterno e capitano della Salernitana, 28 anni, oggi svolgerà le visite mediche, 3 milioni per l’intesa tra i club.

Ma il colpo imminente è quello di Lazar Samardzic, (nella foto) serbo-tedesco dell’Udinese per il quale De Laurentiis potrebbe utilizzare 20 dei 25 milioni di euro ricevuti dal Lipsia per Elmas (con l’Udinese l’accordo di massima ci sarebbe già). ADL sta trattando con il padre del giocatore, Mladen, sperando che finisca meglio rispetto alla trattativa fatta a suo tempo con l’Inter e saltata in extremis.

A proposito di Salernitana: domani i campani saranno ospiti della Juventus in Coppa Italia alle 21 all‘Allianz Stadium di Torino. Per una curiosa concomitanza, la Juve giocherà contro la Salernitana (ma all‘Arechi) anche domenica alle 18, in campionato.

In Spagna invece Carlo Ancelotti ha parlato ieri per la prima volta dopo il prolungamento del contratto con il Real Madrid: "Sono molto felice di aver rinnovato, è stato semplice ed entrambe le parti erano d’accordo. La mia priorità è sempre stata continuare a Madrid per altri due anni", ha spiegato, chiudendo il discorso che lo avrebbe potuto portare sulla panchina della nazionale del Brasile.