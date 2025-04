Roberto Mancini torna alla Sampdoria per evitare la retrocessione

Farà il consulente esterno, di fatto un ruolo non formalizzato e ’inquadrato’, ma il ritorno di Roberto Mancini (nella foto) alla Samp che rischia la retrocessione in C sposta tutto. "Mi è stato vicino dall’inizio di questa avventura, soprattutto nei momenti di difficoltà – dice a Sky Sport dell’ex ct azzurro il presidente blucerchiato Matteo Manfredi –. Non c’è stato bisogno di convincere nessuno. È al nostro fianco e sicuramente ci aiuterà assieme a tutto lo staff a risalire la china. Il suo ruolo è un ruolo non formale, gli amici non devono essere sempre presenti ma sicuramente la presenza sarà assidua e si farà sentire". Mancini già oggi potrebbe presentarsi al centro di allenamento di Bogliasco. Quella di martedì è stata un’autentica rivoluzione in casa Samp con l’esonero del tecnico Leonardo Semplici e del direttore sportivo Pietro Accardi. Sono arrivati come nuovo tecnico Alberico Evani, come suo vice Attilio Lombardo e da ds torna Andrea Mancini, figlio di Roberto. "Avevamo poche alternative – dice Manfredi – adesso dobbiamo lavorare. Abbiamo perso tante occasioni per dimostrare che cos’è la Sampdoria, ora andiamo a lavorare per giocare da Sampdoria. Abbiamo sei partite importantissime per proteggere questo club glorioso, quindi dobbiamo metterci al lavoro immediatamente per riscattarci".