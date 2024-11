Contro la Samp il Brescia vuol dimostrare di essere “guarito”

Brescia, 2 novembre 2024 – La trasferta di domani (fischio d’inizio alle 17.15) al “Ferraris” in casa della Sampdoria potrà fornire indicazioni molto importanti sull’attuale salute del Brescia. La frenata delle ultime giornate ha fatto perdere posizioni alle Rondinelle, che sono uscite dalla zona play off e guardano avanti con rinnovate preoccupazioni. Timori che arrivano fino alla panchina di Maran, che dopo le recenti prove tutt’altro che felici della sua squadra non sembra godere della fiducia illimitata del presidente Cellino (che secondo non poche voci sarebbe piuttosto contrariato e pronto a guardarsi intorno, specie nel malaugurato caso di un risultato negativo con i blucerchiati).

L’entusiasmo e la convinzione delle scorse settimane paiono uno sbiadito ricordo per la formazione biancazzurra, che è stata penalizzata (e non poco) dagli infortuni di alcuni uomini chiave. Nel turno infrasettimanale con il quotato Spezia, però, il Brescia, pur ancora una volta rimaneggiato, è riuscito a costringere al pareggio i liguri dimostrando una compattezza ed una volontà che possono costituire l’elemento trainante per far ripartire in volo le Rondinelle.

Sul fronte opposto i biancazzurri si troveranno a dover fare i conti con una Samp desiderosa di far valere tutto il suo potenziale e risalire ulteriormente la classifica, ma la formazione di mister Maran ha già dimostrato in diverse occasioni di avere le carte in regola per farsi valere pure con l’avversario più accreditato. A Genova, purtroppo, mancheranno ancora Bisoli, Moncini e Galazzi, ma il resto dell’organico è pronto a rispondere alla chiamata del tecnico bresciano che, vista anche la forza dei blucerchiati in avanti (dove spicca la coppia di bomber Tutino-Coda), potrebbe accantonare il consueto 4-3-2-1 e optare per uno schieramento a specchio con il 3-5-2 che dovrebbe utilizzare Sottil per i blucerchiati.

La difesa a tre, oltretutto, potrebbe offrire una maggiore copertura a Lezzerini, grazie anche a una squadra corta e compatta, in grado, però, di ripartire sulle fasce per servire le punte che, salvo colpi di scena dell’ultima ora, dovrebbero essere Borrelli e Juric. Al “Ferraris”, tuttavia, il Brescia dovrà puntare con forza e convinzione su un elemento in particolare ed è l’atteggiamento, quello spirito, cioè, che ha consentito alle Rondinelle di riprendersi dopo il brutto primo tempo messo in mostra con lo Spezia, una tenacia e una voglia di lottare di tutto il gruppo che potrebbero rivelarsi le “medicine” giuste per guarire definitivamente il Brescia, allontanare gli spettri della crisi e trovare il necessario antidoto alla voglia di vincere della Sampdoria che, al contrario, conta sull’apporto del proprio pubblico per centrare una vittoria che potrebbe consolidare in modo prezioso le sue ambizioni.

Probabili formazioni:

Sampdoria (3-5-2): Vismara; Riccio (Vulikic); Romagnoli, Bereszynski; Venuti, Benedetti (Bellemo), Meulensteen, Kasami, Ioannou; Tutino, Coda. All: Sottil. Brescia (3-5-2): Lezzerini; Cistana, Adorni, Jallow; Dickmann, Fogliata, Verreth, Besaggio, Corrado; Borrelli, Juric. All: Maran.

La partita si giocherà domani, domenica 3 novembre, alle 17.15, allo Stadio Ferraris di Genova e sarà visibile su Dazn.