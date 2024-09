Sampdoria, ufficiale: esonerato Pirlo dopo tre giornate, al suo posto arriva Sottil

Genova, 29 agosto 2024 – La Sampdoria ha deciso di esonerare ufficialmente Andrea Pirlo, dopo una partenza negativa in campionato nel quale ha ottenuto solamente un punto in tre partite. Nelle prime tre gare i blucerchiati hanno strappato un pareggio per 2-2 allo Stirpe di Frosinone, prima delle due sconfitte consecutive che hann o reso particolarmente critica la posizione di Pirlo in panchina. Dopo il ko interno con la Reggiana alla 2a giornata è infatti attivata la sconfitta in rimonta a Salerno costata cara all’allenatore, esonerato. Pirlo lascia dopo avere guidato la Samp nella passata stagione, ricca di difficoltà e terminata comunque con i playoff. E’ già pronto il sostituto: si tratta di Andrea Sottil, ex Udinese, che debutterà sabato 31 agosto al ‘Ferraris’ contro il Bari.