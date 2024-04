Sangiovannese-Figline: il derby vale la stagione

Anche la serie D si rimette in moto. Oggi, alle 15, sono in programma le partite della 30’ giornata.

Sangiovannese-Figline (all’andata 0-2: Rufini, Diarra) arbitro: Toselli di Gradisca D’Isonzo. Al "Fedini" torna d’attualità il derby fra la Sangiovannese di Rigucci e il Figline una sfida molto importante che richiamerà un pubblico della grandi occasioni. Entrambe le squadre che sono alla ricerca di punti salvezza, provengono da risultati positivi: la Sangiovannese dal successo sul campo del Seravezza, mentre i gialloblù dall’ottimo pareggio di Follonica Gavorrano. Per le formazioni, Tronconi lamenta l’assenza di Sabatini ed è probabile che l’allenatore riproponga la stessa formazione schierata contro nell’ultimo turno, con Diarra, Saccardi e Bruni in attacco. Nella Sangiovannese di Athos Rigucci non ci saranno Antezza, Barberini, Massai e il lungo degente Lorenzoni.

San Donato Tavarnelle-Orvietana (3-0: Barazzetta, Sichi, Bellini) arbitro: Traini di San Benedetto del Tronto. Il San Donato Tavarnelle di Brachi è a caccia di punti per rimettere in moto la classifica per metterla al riparo dopo alcuni risultati non perfetti. Pertanto, i vari Neri, Bellini, Oitana, Barazzetta e Petronelli sono chiamati a tirar fuori tutti gli attributi necessari per arrivare ai tre punti utili per la salvezza. Gli assenti: fra i padroni di casa Marianelli e Frosali, con Belli e Di Blasio in sostituzione, mentre nell’Orvietana probabile debutto del nuovo attaccante francese, classe 2003, Kevin Hugues Sakoa, ex Taranto e Bagnolese.

Giovanni Puleri