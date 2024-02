Al Mapei passa anche l’Empoli. Sassuolo e Dionisi, crisi infinita

SASSUOLO

2

EMPOLI

3

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 5.5, Ruan 6.5, Ferrari 6.5, Doig 5.5; Boloca 6 (1’st Bajrami 6.5), Henrique 5.5; Volpato 5.5 (23’st Mulattieri 6), Thorstvedt 5.5 (44’st Defrel sv), Laurienté 5.5 (44’ st Racic sv); Pinamonti 6.5. Allenatore: Dionisi 5.5.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile 6; Ismajli 5, Walukiewicz 6, Luperto 7; Cancellieri 6.5 (43’st Pezzella sv), Marin 7, Maleh 6, Cacace 6 (43’st Destro sv); Cambiaghi 6 (43’st Bereszynski sv), Kovalenko 6 (35’st Bastoni 7); Cerri 6 (10’st Niang 7). Allenatore: Nicola 6.5.

Arbitro: Aureliano di Bologna 6.

Reti: 11’ pt Luperto, 9’ st Pinamonti (rig), 19’ st Niang (rig), 32’ st Ferrari, 49’ st Bastoni.

Note: Ammoniti: Boloca, Ismajli, Cancellieri, Bastoni. Angoli: 4-1. Recupero: 2’, 5’+1.

Dionisi a questo punto rischia grosso, perché la sconfitta contro l’Empoli risucchia definitivamente il suo Sassuolo nella lotta per evitare la retrocessione. Ieri sera subito dopo il ko interno propiziato da un gol di Bastoni all’ultimo assalto in pieno recupero, la dirigenza neroverde ha esaminato la posizione del tecnico, che diventa sempre più pericolante. Due i nomi in caldo per prendere il posto, qualora la società decidesse per l’esonero: il favorito rimane Fabio Grosso, che non ha finito la stagione con il Lione, in subordine Marco Giampaolo.