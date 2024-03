Berardi fuori per cinque mesi. Salta gli Europei

Stagione finita, e rischio concreto di non rientrare prima dell’anno prossimo, nel senso del 2025: come si temeva, Domenico Berardi ha riportato "la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra" domenica contro il Verona. Sarà operato stamattina, dopo il verdetto di ieri con gli esami strumentali. Il giocatore del Sassuolo sarà operato dal professor Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna.

"Per noi e per il ragazzo è la notizia peggiore, peggio anche del risultato perché lo terrà fuori dal campo e anche l’Europeo. La sua mancanza ci preoccupa perché è un giocatore di una qualità immensa. Spero che si risolva tutto il prima possibile, lo aspettiamo e speriamo torni più forte di prima con la squadra in Serie A" ha detto Giovanni Carnevale, amministratore delegato del Sassuolo, a ‘La Politica nel Pallone’.

L’infortunio è molto grave, e priva anche la nazionale di un attaccante che avrebbe fatto molto comodo a Spalletti nel prossimo Europeo. Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana di calcio, ha spiegato a TvPlay: "Voglio mandare un abbraccio al ragazzo, dovrà farsi veramente forza per combattere questo evento negativo, ma si riprenderà sicuramente. Questi infortuni al 90% dei casi non sono di origine traumatica, ma di origine degenerativa. Evidentemente il ragazzo aveva già un processo degenerativo del tendine, che non sempre è infiammatorio, e improvvisamente si rompe. C’è anche una predisposizione genetica. Non c’è nessuna correlazione tra l’infortunio al menisco e la rotture del tendine. Quest’ultimo sicuramente si sarebbe rotto: poteva accadere in qualsiasi momento. Il recupero sarà lungo, ci vorranno dai 5 ai 7 mesi".