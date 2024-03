Calcio Femminile. Le neroverdi fanno visita alla Roma: "Fiducia nel nostro potenziale»

SASSUOLO

Reduce dal vittorioso esordio nella poule scudetto contro la Fiorentina, il Sassuolo femminile cerca l’assalto al cielo. Ad aspettare le neroverdi la Roma, autentica corazzata che ha fin qua dominato il campionato (17 vittorie su 18, 2,8 gol fatti a partita, 0,6 subiti) e, salda capolista con i suoi 51 punti, non ha nessuna intenzione di ‘mollare l’osso’. Per il Sassuolo – che nel 2024, tuttavia, ha vinto 6 partite come le giallorosse – è una sorta di ‘mission impossible’ ma l’idea è che le ragazze di Gianpiero Piovani cercheranno comunque l’impresa, magari da dedicare a capitan Filangeri, che oggi fa 100 in neroverde è la prima giocatrice del Sassuolo a tagliare il traguardo. Si gioca alle 15 al ‘Tre Fontane’ di Roma, "contro una squadra molto, molto forte, che l’ultima volta che ci ha affrontato ci ha battuto 3-0", dice Piovani che però mica parte battuto.

"Conserviamo fiducia nel nostro potenziale, soprattutto considerando la nostra recente prestazione contro la Fiorentina in cui abbiamo dimostrato di essere all’altezza delle sfide più impegnative. L’obiettivo – conclude l’allenatore del Sassuolo - è continuare crescere: la Roma ci metterà sicuramente alla prova, ma dobbiamo affrontarla con serenità, freddezza e consapevolezza nei nostri mezzi".

s.f.