Calcio Femminile. Le neroverdi non vogliono smettere di stupire. Ma contro la Juventus è la battaglia più difficile

SASSUOLO

Non vuole smettere di stupire, il Sassuolo femminile, fin qui protagonista della sua prima poule scudetto di sempre e quarta in classifica nel ‘gironcino’ che assegna il tricolore. Fin qua, per le neroverdi di Gianpiero Piovani, tre partite e sei punti, frutto di una sconfitta e due vittorie l’ultima delle quali, ottenuta contro l’Inter al Ricci, ha garantito all’altra metà del cielo neroverde l’entusiasmo che serve ad affrontare, per di più in trasferta e in diretta Dazn (in campo alle 14,30) quella che è la loro autentica ‘bestia nera’, ovvero la Juventus. Sconfitta solo una volta, e cinque anni fa, e poi sempre imbattuta (11 vittorie e 2 pareggi) contro le neroverdi che oggi cercano anche di annullare tanto un gap in classifica che vale 15 punti quanto quello che le statistiche certificano come il miglior attacco casalingo, con 3,5 reti all’attivo a gara di media. "Dopo la vittoria contro l’Inter, la squadra ha grande entusiasmo e ha lavorato duro", ha detto Piovani.

La classifica. Roma 60 p.ti; Juventus 47; Fiorentina 39; Sassuolo 32; Inter* 30 (*una gara in più)

La giornata. Juventus-Sassuolo; Fioreentina-Roma (riposa Inter).