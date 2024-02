Calcio femminile. Per le ragazze di Piovani c’è la Samp. Ultima sfida, poi la poule scudetto

SASSUOLO

Già certo del quinto posto che gli varrà la poule scudetto, il Sassuolo Femminile chiude, oggi alle 12, 30 al Ricci contro la Sampdoria, una stagione regolare che ha visto le neroverdi protagoniste di un crescendo impressionante. Un punto nelle prime 5 giornate di campionato, 8 alla fine delle 9 partite del girone di andata, 23 oggi, sulla scorta di una progressione che le viste viaggiare, dopo il giro di boa, alla media di quasi due punti a gara.

Della poule scudetto, tuttavia, si riparla da metà marzo in avanti, e siccome si ricomincia dai punti conquistati nel corso della regoular season, ovvio che il tecnico neroverde Gianpiero Piovani voglia farne altri tre. Sampdoria permettendo, ovvio, dal momento che, dice l’allenatore alla vigilia, "si tratta di una partita molto insidiosa da tutti i punti di vista, e l’aver raggiunto un obiettivo così importante non deva appagarci". Chiede al gruppo un ultimo sforzo, Piovani, e non può fare a meno di elogiare una squadra che, dice, "non ha mai mollato, nemmeno quando le cose si erano fatte difficili, e ha lavorato con dedizione e determinazione".

Ma alza l’asticella, l’allenatore del Sassuolo, senza pensare troppo tuttavia a quando, a marzo, le sue ragazze giocheranno la prima poule scudetto della storia del calcio femminile neroverde. "Dobbiamo continuare a fare il massimo e mantenere la giusta concentrazione anche contro la Sampdoria: di fatto – la conclusione – il nostro playoff comincia proprio contro le blucerchiate". Strapazzate, peraltro, 4-0 all’andata.

In foto il capitano Maria Luisa Filangeri.

s.f.