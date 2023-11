Calcio Femminile. Troppa Roma per il Sassuolo. Le neroverdi battute al ’Ricci’

sassuolo

0

roma

2

SASSUOLO: Durand; Orsi (16’ s.t. Mella), Filangeri, Gram, Philtjens; Pondini (29’ s.t. Prugna), Missipo, Santoro; Zamanian (1’ s.t. Passeri); Clelland (16’ s.t. Sabatino), Beccari (26’ s.t. Kullashi). All. Piovani (Brignoli, Scabica, Kresche, Nagy)

ROMA: Korpela; Bartoli, Minami, Linari, Aigbogun; Greggi, Kumagai (43’ s.t. Ciccotti), Giugliano (29’ s.t. Feiersinger); Latorre (21’ s.t. Giacinti), Viens (29’ s.t. Serturini), Haavi (21’ s.t. Glionna). All. Spugna (Di Guglielmo, Ceasar, Tomaselli, Ohrstrom)

Arbitro: Renzi di Pesaro (Marchese, Taverna, q.u. Curia)

Reti: 14’ p.t. Giugliano, 7’ s.t. Kumagai.

Troppa Roma per il Sassuolo, volenteroso ma obbligato, suo malgrado, a dare strada alla capolista, che al Ricci centra l’ottava vittoria in otto gare. Punteggio classico nella proporzione e nella scansione – un gol per tempo – a confermare gap oggi ineludibile tra la prima in classifica e le neroverdi, che hanno opposto quanto potevano alla corazzata giallorossa. Sassuolo generoso nel proporsi ma sempre limitato dalla squadra ospite, e pericoloso solo in avvio con Beccari e nel finale con Santoro. La Roma resta prima, il Sassuolo ottavo, ma nel mirino ha la Samp, che affronterà domenica in trasferta ( ha solo due punti in più).

LA GIORNATA Fiorentina-Como Femminile 3-0; Milan-Sampdoria 1-1; Sassuolo-Roma 0-2; Juventus-Inter 5-0; Pomigliano Femminile-Napoli Femminile 0-0.

LA CLASSIFICA Roma 24 p.ti; Juventus 21; Fiorentina 19; Como Femminile, Inter 13; Milan 9; Sampdoria 7; Sassuolo 5; Pomigliano Femminile 2; Napoli 1.