Calcio Giovanile. Memorial Sassi, triplete neroverde. Trionfano gli Under 17 del Modena

Si è chiuso con il consueto successo di pubblico il ‘Memorial Sassi’, torneo di calcio giovanile che dagli anni ’90 caratterizza il fine settimana pasquale catalizzando l’interesse dei più anche grazie ad una nutrita partecipazione di squadre straniere – il Soukai, arrivato dal Giapppone, il Lugano, la Dinamo Kiev tra gli altri – che sfidano quelle italiane (Genoa, Udinese, Piacenza) e quelle di casa nostra, da Sassuolo e Modena fino a Bologna e Reggiana e alle rappresentative cosiddette minori che poi minori non sono, e di recente ha aggiunto anche un ‘tabellone’ riservato al calcio femminile, con un quadrangolare under 15 che impreziosisce un programma già ricchissimo e con il quale, da più di 30 anni, gli organizzatori ricordano l’indimenticato fondatore di Emilceramica e presidente del Sassuolo Claudio Sassi e dal 2021 anche al figlio Sergio, che ne aveva raccolto l’eredità imprenditoriale e sportiva – era vicepresidente del Sassuolo – scomparso prematuramente. Sessantaquattro rappresentative al ‘via’, una ventina di campi da gioco, quattro giorni di gare, inaugurate dalla sfilata delle squadre partecipanti in quel di Maranello, che hanno visto le squadre di casa nostra fare la parte del leone, con tre titoli al Sassuolo, uno al Modena e uno al Vicenza, unica squadra non emiliana a scrivere il suo nome nell’albo d’oro di questa 31ma edizione. Il Sassuolo ha vinto infatti il femminile (battendo in finale il Parma), l’under 13 (prevalendo in finale sul Terre dei Castelli) e l’under 11, prevalendo nel ‘maxigirone’ finale che vedeva in lizza, oltre ai neroverdi, il Pgs Smile, il Cittadella Vis Modena e il Modena, che ha chiuso secondo. Si sono consolati, a canarini, aggiudicandosi la categoria più prestigiosa, ovvero quella riservata agli Under 17, battendo in finale, ai rigori, la Reggiana.