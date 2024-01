Calcio Serie A, immutata la distanza dei neroverdi dalla zona che scotta. Sassuolo, il ’tesoretto’ resta di 2 punti

Il Frosinone ‘scappa’, le altre rimangono lì ma l’Empoli ‘accorcia’ e battendo il Monza – prossimo avversario del Sassuolo, domenica alle 15 sul campo dello U-Power Stadium – ricompatta la zona che scotta.

Dopo i risultati di giornata il Sassuolo registra come il vantaggio, ancorchè esiguo, sul terz’ultimo posto (2 punti) resta tale, si tiene stretto, si fa per dire, il 15mo posto a dispetto di una partita in meno (da giocare, però, contro il Napoli il prossimo 28 febbraio) rispetto alle altre e valuta, non senza un sospiro di sollievo, come tanto Cagliari e Udinese – sconfitti rispettivamente da Frosinone e Milan – restino dietro. E dietro resta anche il Verona sconfitto, non senza le recriminazioni del caso, all’Olimpico dalla prima Roma targara De Rossi dopo l’addio a Mourinho.

Ce n’è abbastanza dunque, in casa neroverde, per cominciare la settimana con la consapevolezza di essere ancora padroni del proprio destino, e di preparare i prossimi sette giorni che verranno vivendoli non solo sul campo ma anche sul mercato. Dal campo si aspettano buone notizie in merito all’inserimento del nuovo arrivato Doig, dal mercato sono attese novità. In primis da Lucerna, club svizzero cui gli uomini mercato neroverdi hanno chiesto il centrocampista Ardon Jashari, e poi da quei profili difensivi (Palomino, Manolas, Ozkakacar in ordine di preferenza) che garantirebbero solidità ad un reparto difensivo che sembra avere ormai perso Vina. Per il laterale di proprietà della Roma, che la scorsa estate lo aveva prestato ai neroverdi, la cessione al Flamengo è in dirittura d’arrivo a fronte di 8 milioni di euro che finiranno tuttavia nelle casse gaillorosse. Al Sassuolo, par di capire, un indennizzo: forse soldi ma, più probabilmente, un paio di prospetti da aggregare alle giovanili.

Stefano Fogliani