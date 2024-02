Carpi, finalmente il tris di vittorie. Biancorossi terzi, paura per Sabotic

di Davide Setti

SORBOLO (PARMA)

È difficile raccontare la vittoria in trasferta più pesante della stagione del Carpi nel giorno in cui la vita di un ragazzo di 29 anni è stata appesa a un filo per 17’ interminabili minuti. Il tremendo impatto tempia contro nuca fra Minel Sabotic e Max Rossi – arrivato al 97’ della gara sul campo del Lentigione – che ha lasciato a terra il centrale del Lentigione (episodio di cui parliamo nella pagina che segue), ha segnato drammaticamente, ma per fortuna con un finale positivo, la sfida dell’Immergas Arena.

Attimi di terrore poco prima del fischio finale di una gara che la squadra di Serpini ha portato a casa con quell’attenzione e voglia di lottare che tante volte è mancata. Al quinto tentativo dopo 2 successi finalmente i biancorossi hanno centrato la terza vittoria di fila facendo un balzo dal 5° al 3° posto, sempre a -6 da un Ravenna capace di sbancare Corticella. Sul sintetico da misure ridotte di Sorbolo la gara ha stentato a decollare. Il Carpi con la mediana d’emergenza (Mandelli in panchina post febbre, Forapani in regia e Tentoni mezz’ala dal 1’ dopo quasi 3 mesi) ha tenuto bene e per 45’ l’unico episodio degno di nota è stato il mancato clamoroso secondo giallo a Nappo, che già ammonito all’11’ è entrato col piede a martello su Tentoni, venendo graziato dall’arbitro. Nel taccuino vanno dentro solo la punizione di Matteo Cortesi alzata dal portiere e due tentativi innocui di Sabotic e Sall. Nella ripresa la musica è stata diversa, col destro di Battistello a sfiorare il palo e col vantaggio biancorosso firmato da Sall, dopo una palla recuperata dall’ottimo Larhrib: il destro a giro da manuale del senegalese (a secco dal 20 dicembre) si è infilato all’angolino. Un gol su cui il Carpi ha costruito una gara solida, anche quando i reggiani sono passati al 3-4-3 inserendo Nanni e Montipò.

È stato Forapani dal dischetto, dopo un triangolo Saporetti-Cortesi-Sall, ad avere la palla del 2-0, poi nei 15’ finali di pressione reggiana ci hanno messo due pezze decisive prima Cecotti (diagonale su Nanni che avrebbe battuto a rete da un metro) e poi Lorenzi (volo plastico su Nanni). Con gli ingressi di Mandelli, Gerbino, Arrondini e Zucchini (3-5-2 nel finale) la Maginot biancorossa ha retto bene. Poi al 97’ nell’ultimo assalto il tremendo impatto Rossi-Sabotic che ha fatto temere il peggio.